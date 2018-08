BIULETYN: "Operacja Overlord" dostaje nowy plakat

Paramount Pictures zaprezentowało brytyjski plakat filmu. [za: Bloody Disgusting] Tyson Sullivan napiszą scenariusz i wystąpią w filmie. Za kamerą stanie debiutant Matthew Huston. Kiedy młoda matka umiera, zostawia po sobie maleńką córeczkę i zrozpaczonego męża. Niedługo po jej śmierci do miasteczka wraca jej przyjaciółka z dzieciństwa. Jej pojawienie się wywoła zamieszanie w rodzinie. [za: Deadline] Deon Taylor został wybrany na stanowisko reżysera filmuwedług scenariusza Petera A. Dowlinga . Bohaterką będzie rozpoczynająca pracę w policji w Detroit Afroamerykanka. Pewnego dnia przypadkowo jest świadkiem, jak skorumpowani policjanci mordują dilera narkotykowego. Cały incydent nagrała jej kamera. Policjanci zaczynają pościg za nią, by zdobyć kamerę i zniszczyć nagranie. Dają też znać kumplom dilera, że to ona jest odpowiedzialna za jego śmierć. [za: Deadline]Twórcy Mike McMahan rozpoczynają współpracę z platformą Hulu. Przygotują dla niej komediowy serial animowany dla dorosłych. Będzie to opowieść o kosmitach na amerykańskiej prowincji. Hulu zamówiło dwa sezony składające się łącznie z 16 odcinków. [za: Deadline]Syn Alexa Fergusona, Jason, nakręci dokument o słynny trenerze piłkarskiego klubu Manchester United. Projekt na razie nie mam tytułu. [za: Deadline]Amazon zamierza rozpocząć współpracę z wytwórniami Sony i Paramount. Studia te miałby produkować filmy specjalnie dla platformy. [za: Deadline]