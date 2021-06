Klasyka kina blaxploitation powróci! Będzie nowy "Blacula"

Klasyka kina blaxploitation zostanie wskrzeszona! MGM, Bron i Hidden Empire Film Group szykują się do realizacji horroru "Blacula". Za kamerą stanie Deon Taylor ("Policja i rasizm")."Blacula" będzie rebootem i zarazem sequelem filmu " Scream Blacula Scream " z 1973 roku. Akcja rozgrywać się będzie w wielkiej metropolii po pandemii COVID-19. Blacula powraca i jedyne, czego pragnie, to zemsty.Nowy Blacula będzie afrykańskim księciem, który został przeklęty przez Draculę po tym, jak odrzucił żądania wampira, by zaprzestał handlu niewolnikami. Przez 200 lat pozostawał zamurowany w grobowcu. Teraz został obudzony i pragnie zemsty na osoba odpowiedzialnych za śmierć jego przodków i ograbienie jego ludzi z dorobku i dziedzictwa kulturowego.Scenariusz przygotował Taylor we współpracy z Micah Ranumem (" The Silencing ").