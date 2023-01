"Rick i Morty" tracą współtwórcę i... głosy

Serial "Rick i Morty" traci showrunnera

Stacja Adult Swim zerwała relacje z Justinem Roilandem Teraz do sytuacji odniósł się kanał, dla którego realizował on słynny serial. Wygląda na to, żeczytamy w oświadczeniu wystosowanym przez Marie Moore, wiceprezeskę ds. komunikacji Adult Swim/Cartoon Network/Boomerang. Justin Roiland jest najlepiej znany jako współtwórca dystrybuowanej przez Adult Swim animacji dla dorosłych " Rick i Morty ". Rick i Morty " ma jeszcze daleką drogę do wyczerpania zapowiedzianej serii 70 odcinków: produkcja została zaklepana aż do dziesiątego sezonu. Roiland wciąż ma figurować jako współtwórca serialu, ale od teraz jedynym showrunnerem będzie Dan Harmon Roiland ma jeszcze w zanadrzu kilka projektów, m.in. " Spoza układu " czy " Koala Man " platformy Hulu. Ma też podpisany kontrakt ze studiem 20th Century Television, które wyprodukowało oba powyższe seriale. Na razie firma nie odniosła się do zarzutów pod adresem twórcy.Do sytuacji, o której mowa, miało dojść w styczniu 2020 roku. Powódka złożyła skargę w maju tego samego roku. Jej personalia nie zostały podane do wiadomości publicznej. Podczas częściowo utajnionej rozprawy biuro prokuratora okręgowego hrabstwa Orange oskarżyło Roilanda o przemoc domową, która doprowadziła do obrażeń cielesnych oraz bezprawne uwięzienie za sprawą groźby, przemocy lub oszustwa. Zgodnie z prawem stanu Kalifornia jeśli zarzuty potwierdzą się, Roilandowi grozi do siedmiu lat więzienia.W sierpniu 2020 roku Roiland wpłacił kaucję w wysokości 50 tys. dolarów. Pod koniec tego samego roku został objęty trzyletnim zakazem zbliżania. Wymagał on od niego zachowania odległości co najmniej 100 stóp od osoby, którą miał zaatakować, a także zakazywał kontaktu i nękania jej.– powiedział w cytowanym przez portal Deadline oświadczeniu T. Edward Welbourn, prawnik Roilanda