BIULETYN: "Prawdziwe kłamstwa" serialem Disney+

Dwa lata temu informowaliśmy o tym, że McG przygotowuje, czyli serial inspirowany. Teraz okazuje się, że projekt powstaje dla platformy Disney+. [za: Collider]Stacje AMC i Channel 4 zdecydowały, że kasują serial. Czwartego sezonu więc nie będzie. [za: The Hollywood Reporter] Natasha Henstridge zagra główną rolę w filmie. Będzie to historia kobiety ukrywającej dziecko świadka gotowego zeznawać przeciwko kartelowi z Kolumbii. Obraz wyreżyseruje Joth Riggs . Scenariusz napisał Ernesto Melara. [za: Screen Daily]Universal Pictures ogłosił, żew reżyserii Leigh Whannella trafi do kin w marcu 2020 roku. [za: The Hollywood Reporter] Lin Shaye dołączyli do obsady. Jest to spin-off, którego akcja rozgrywać się będzie w Los Angeles 1938 roku. [za: Deadline]Rosyjskie studio Wizart Animation, odpowiedzialne za cykl, szykuje nową animację. Tym razem będzie to baśń o Jasiu i Małgosi. Premiera planowana jest na koniec 2020 roku. [za: The Hollywood Reporter] Chris Foggin został wybrany na stanowisko reżysera horroru/czarnej komedii, Będzie to ekranizacja powieści Matt Haiga wydanej w Polsce pod tytułem "Radleyowie". Rowan i Clara mieszkają w angielskim miasteczku Bishopthorpe. Mają ukochaną mamę i ojca – lekarza rodzinnego. Rodzeństwo zawsze czuło, że jest inne od rówieśników, ale brat i siostra nie mają pojęcia, że ich rodzice są ucywilizowanymi wampirami, więc i w nich drzemie prawdziwa, wampirza natura. Pewnego dnia Clara, zaatakowana przez kolegę, zostaje w szamotaninie dziwnie pobudzona zapachem krwi... [za: Screen Daily] Martín Rejtman szykuje komedię o jodze "The Practice". Będzie to historia Gustavo, który szuka jakiegokolwiek pretekstu, by nie wracać do rodzinnej Argentyny. [za: Variety] Joshua Jackson zagra główną męską rolę w serialu platformy Hulu. Jest to ekranizacja powieści Celeste Ng. Akcja książki rozgrywa się w Shaker Heights w stanie Ohio, gdzie dorastała autorka. To rozgrywająca się w latach 90. opowieść aferze, jaka rozpętuje się na przedmieściach, gdy samotna matka z córką wprowadzają się do okolicy. Wybucha wojna o opiekę pewnego chińsko-amerykańskiego dziecka. [za: The Hollywood Reporter] Shira Haas zagra główną rolę w serialu Netfliksa, który wyreżyseruje Maria Schrader . Będzie to ekranizacja książki Deborah Feldman, w której ta opisała swoje doświadczenia z próbą uwolnienia się od ultraortodoksyjnej wspólnoty chasydów. [za: Deadline]Greta Bellamacina, Rileigh McDonald znalazły się w obsadzie horroru, który wyreżyseruje Jaclyn Bethany . Będzie to historia tajemniczej nastolatki, której życie wywraca się do góry nogami po śmierci matki. [za: Variety]