BIULETYN: Cannes, Netflix, Booboo Stewart

Reżyserzy Lukas Dhont Lisandro Alonso , aktorka Marina Foïs i producent Nurhan Sekerci-Porst dołączyli do jury sekcji Un Certain Regard tegorocznego festiwalu w Cannes . Przewodniczącą została już wcześniej Nadine Labaki. [za: Screen Daily]Netflix zekranizujeJasona Rekulaka, który sam przygotuje scenariusz. Powieść została wydana w Polsce pod tytułem. Aż do maja 1987 roku czternastoletni Billy Marvin z Wetbridge, w stanie New Jersey, jest maniakiem komputerowym, ale mimo to szczęśliwym. Popołudnia spędza z kolegami, nieustannie przesiadując przed telewizorem, sycąc się ciastkami, debatując, kto z kim by wygrał (Rocky Balboa czy Freddy Krueger? Bruce Springsteen czy Billy Joel? Magnum P.I. czy T.J. Hooker?), oraz programując gry wideo na swoim Commodore 64 do późna w nocy. Ale wtedy "Playboy" publikuje zdjęcia hostessy z teleturnieju "Koło Fortuny" - Vanny White, Billy poznaje Mary Zelinsky, znakomitą programistkę, i wszystko nieodwracalnie się zmienia. [za: Deadline] Peyton List dołączyła do obsady filmu. Jest to historia licealistki, która ze wszystkich sił próbuje pomóc matce, której paranoidalne urojenia wymykają się spod kontroli. [za: Deadline]Paramount Network zamawia serial, którego gwiazdą będzie Michael Chiklis . Jest to historia agenta straży granicznej, który podczas ostatniego dnia w pracy przed odejściem na emeryturę odkrywa tunel służący do przemytu towarów z Meksyku do Stanów Zjednoczonych. [za: The Hollywood Reporter] Fernando Coimbra został wybrany na stanowisko reżysera filmu. Jest to historia pary żyjącej w szczęśliwym związku, pełnym namiętności i bogactwa. Jednak żona zaczyna podupadać na zdrowiu. Wkrótce okazuje się, że kobieta jest opętana. Mąż nie wie, co ma robić: ratować niewinną ofiarę czy może nadprzyrodzony byt, w którym się zakochał... [za: Deadline] Booboo Stewart dołączył do obsady filmu. Film będzie historią emerytowanego szeryfa George'a Blackledge'a i jego żony Margaret. Opuszczają oni swoje ranczo w Montanie, by odbić wnuka z łap niebezpiecznej rodziny mieszkającej w izolacji od świata gdzieś w Dakocie. Na czele klanu stoi rządząca stalową ręką Blanche Weboy. [za: Variety] Kristin Bauer van Straten grają główne role w thrillerze psychologicznym. Jest to historia pary, która przybywa do domu zmarłej matki mężczyzny w Malibou. Okazuje się, że pod nim mieszka bezdomna kobieta, która zaczyna ich terroryzować. [za: Screen Anarchy]