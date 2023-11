Nikolaj Coster-Waldau znów w rycerskiej zbroi! Będzie Wilhelmem Zdobywcą

Co wiemy o serialu "King and Conqueror"?

Akcja serialu "King and Conqueror" osadzona została w XI wieku iGłównymi bohaterami serialu będą, w którego wcieli się Coster-Waldau oraz, którego zagra Norton . W 1064 roku Harold znalazł się w Normandii po tym, jak jego statek zatonął. Przez dłuższy czas przebywał na dworze Wilhelma II. Wraz z nim brał udział w kampanii przeciwko księciu Bretanii Conanowi II. Wykazał się w nim takim męstwem, że Wilhelm II pasował go na rycerza.Źródła normandzkie twierdzą, że Harold poprzysiągł wspierać roszczenia Wilhelma II do korony angielskiej, którą obiecał mu pozbawiony dziedziców król angielski Edward Wyznawca. Problem w tym, że w 1057 roku Edward wyznaczył na swojego następcę Edgara.Sytuacja jeszcze bardziej skomplikowała się, kiedy Edward zmarł. Harold twierdził, że na łożu śmierci to jemu król przekazał koronę. To doprowadziło do wojny, w której najpierw Harold pokonał Edgara. Jednak Wilhelm postanowił walczyć o swoje i w bitwie pod Hastings pokonał Harolda. Edgar na krótko objął władzę, ale odcięty od dostaw żywności Londyn ostatecznie poddał się i w Boże Narodzenie 1066 roku Wilhelm został nowym władcą Anglii, pierwszym z dynastii normandzkiej.Odcinek pilotowy wyreżyseruje Baltasar Kormákur , który ostatnio nakręcił survival " Bestia " i islandzki serial " Katla ". Za scenariusz odpowiada Michael Robert Johnson , który wcześniej pracował przy filmach: " Sherlock Holmes ", " Pompeje " i " Bez słowa ".Serial jest wspólnym przedsięwzięciem BBC i należącego do Paramountu CBS Studios. Zdjęcia planowane są na przyszły rok.