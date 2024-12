Kandydat na Bonda promuje nowy serial słowami: "Mężczyźni muszą odpokutować za zbrodnie patriarchatu"

Jaka jest rola współczesnego mężczyzny zdaniem Jamesa Nortona.

Zwiastun serialu "Playing Nice"

Serial, który promuje James Norton , nosi tytuł. Jest to historia dwóch par, które odkrywają, że w szpitalu doszło do pomyłki i wychowywały nie swoje dziecko. Norton wciela się w postać imieniem Pete, który musi zdecydować, czy chce stawić czołowo despotycznemu i kontrolującemu bohaterowi imieniem Miles ( James McArdle ).Opowiadając o motywacji swojej postaci, Norton mówi, że zainteresowało go w nim pytanie o rolę mężczyzn w czasach, kiedy trwa proces zmiany równowagi sił po zbrodniach patriarchatu z przeszłości. Jego zdaniem wśród mężczyzn panuje błędne przekonanie, że powinni odsunąć się na bok i pozostać bierni. Motywacja Pete'a jest inna: on uważa, że trzeba być proaktywnym, powinno się zadośćuczynić za zbrodnie patriarchatu, co czasem może prowadzić do konfrontacji.Wypowiedzi Nortona wyjęte z kontekstu zdążyły już obiec cały świat. Czy to pogrzebie jego szanse na zdobycie roli Bonda