Leslie Mann, Isla Fisher i Anna Faris w jednej komedii! To będzie chaos

Michelle Buteau

"Spa Weekend" – z czego będziemy się śmiać?

Zwiastun filmu "nieletni/pełnoletni"

Bohaterkami filmu będą trzy najlepsze przyjaciółki, Jane, Coco i Sophie. Pewnego dnia umawiają Sieną wypoczynek w spa, którego wszystkie bardzo potrzebują. Kiedy dołącza do nich czwarta, katastrofistka Mel, rzeczy faktycznie zaczynają przybierać dramatyczny obrót. Relaks zamienia się w chaos z zabawnymi konsekwencjami.Duet Jon Lucas i Scott Moore napisali wcześniej także scenariusz m.in. do " Kac Vegas " i " nieletni/pełnoletni ". Łatwo więc sobie wyobrazić, czego mniej więcej możemy się spodziewać.Jeff Chang jest wzorowym uczniem. Szykuje się do najważniejszego dnia w życiu... Nieudany skok z balkonu do basenu, ucieczka przed napalonymi nastolatkami z kijami baseballowymi i sprint po dachach samochodów w bikini z pluszowym misiem w... a do tego żubr na zebrze. Tysiące siniaków, setki śladów damskiej szminki na ciele i potworny kac, a za dwie godziny egzamin do najbardziej prestiżowej szkoły... To wszystko nie tak miało wyglądać.