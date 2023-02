Netflix: Top 10 tygodnia – oto najnowsze światowe hity platformy

Minions: The Rise of Gru

Your Place or Mine

(Sezon 1) Błyskotliwy menadżer księgarni Joe ( Penn Badgley ) poznaje młodą aspirującą pisarkę Beck ( Elizabeth Lail ). Posługując się mediami społecznościowymi, mężczyzna zdobywa wiedzę na temat dziewczyny, by móc się do niej zbliżyć. Z czasem jego niewinne zauroczenie przeradza się w obsesję. Joe szybko zaczyna likwidować każdą przeszkodę, która mogłaby zakłócić jego plan zdobycia kobiety. Serial oparto na podstawie bestsellerowej powieści Caroline Kepnes

(Sezon 2) Jak żyć ze świadomością, że własna matka jest morderczynią? Tego właśnie chce się dowiedzieć Ginny. Obarczona świadomością, że Kenny – jej ojczym – nie umarł z przyczyn naturalnych, musi pogodzić się nie tylko z faktem, że Georgia go zabiła, lecz także z tym, że zrobiła to, aby chronić Ginny. Z drugiej strony Georgia wolałby nie rozpamiętywać przeszłości – w końcu ma wesele do zaplanowania! Jednak jej przeszłość ma to do siebie, że nigdy nie pozostaje zapomniana na długo…