BIULETYN: Lex Luthor spotka Supergirl

Lex Luther pojawi się w czwartym sezonie serialu. Obecnie trwają poszukiwania odpowiedniego aktora. [za: The Hollywood Reporter] Marc Maron dołączył do obsady. Jest to ekranizacja 41. książki cyklu o przygodach bostońskiego detektywa Spensera. W tej części musi on pomóc swojemu przyjacielowi Henry'emu Cimoliemu, którego posesję chce przejąć szemrany deweloper mający mocne kontakty zarówno z politykami jak i gangsterami. Spenser szybko wpadnie w tarapaty, w której stawką stanie się jego życie. [za: Variety] Brian Gleeson dołączyli do obsady piątego sezonu. [za: Deadline]Rapper Vince Staples zagra główną rolę w filmie. Jest to historia Petera, który otrzymawszy kolejny list z odmową postanawia ruszyć przed siebie. Dołączył do grupy wolnych duchów. A przynajmniej tak mu się wydawało. W rzeczywistości są to bankowi rabusie, którym przewodzi współczesny Robin Hood. [za: The Hollywood Reporter] Jackie Cruz dołączyła do romantycznej komedii. Będzie to opowieść o wiolonczelistce, która nigdy w życiu nie ryzykowała. Oskarżona przez byłego chłopaka o to, że jest zbyt sztywna, sporządza listę szalonych rzeczy do zrobienia, po czym zaczyna realizować kolejne jej punkty. [za: Deadline] Hannah Marks została wybrana na stanowisko reżysera. Film powstanie na bazie scenariusza, który znalazł się w 2014 roku na Czarnej Liście. Licealny kujon o ambicjach fotograficznych zamierza stworzyć album na wzór kąpielowego numeru "Sport Illustrated". Modelami mają być uczennice liceum, a pieniądze ze sprzedaży pójdą na sfinansowanie wyjazdu na obóz letni. [za: The Hollywood Reporter] Heather Graham zagra główną rolę w serialu stacji ABC. Jest to historia terapeutki leczącej hipnozą, która po serii nieudanych związków jest bardzo optymistycznie nastawiona do nowej relacji. Do czasu, kiedy jej chłopak ujawnia, że prześladuje go była dziewczyna. Bohaterka jest tym zafascynowana nie zdając sobie sprawę z tego, że prześladowczynię już spotkała... [za: Deadline] Adi Hasak szykuje serial. Będzie to amerykański remake niemieckiej produkcjio policjancie, który po 20 latach w śpiączce budzi się i wraca do czynnej służby próbując się jednocześnie zaadaptować do nowej rzeczywistości. [za: Deadline]