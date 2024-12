Filmowi "Peaky Blinders" to nie koniec historii Shelbych?

To nie koniec "Peaky Blinders"? Reżyser potwierdza

Filmowe "Peaky Blinders" - co wiemy?

Zobacz zwiastun ostatniego sezonu serialu "Peaky Blinders"

Informacja ta dziwi najmocniej zaznajomionych z serialem telewidzów. Rozciągnięta na sześć sezonów opowieść zakończyła swój telewizyjny cykl dwa lata temu. Już od tamtego czasu planowany film kinowy wydawał się więc czymś w rodzaju wysokobudżetowej kropki nad "i"; filmowym podsumowaniem historii rodziny Shelbych, stworzonym w prezencie dla najwierniejszych fanów. Dziś okazuje się, że te wyobrażenia mało mają wspólnego z prawdą. Showrunner serialu oraz scenarzysta nadchodzącego filmu, Steven Knight , potwierdził to w niedawnej rozmowie z dziennikarzami brytyjskiego radia Times w odpowiedzi na pytanie o ewentualną kontynuację filmu.c - powiedział Steven Knight Jak widać odpowiedź jest dość enigmatyczna - nie doprecyzowuje, jakiego typu kontynuacji mają szansę spodziewać się fani. Chwilę wcześniej w rozmowie scenarzysta przyznał także, że produkcja filmowego spin-offu " Peaky Blinders " zakończyła się na chwilę przed świętami. W następnej kolejności dodał też, ile jego zdaniem fani będą musieli poczekać na ten pełnometrażowy seans.- dodał showrunner.Szczegóły fabuły filmowego " Peaky Blinders " trzymane są w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że akcja będzie się po wydarzeniach przedstawionych w serialu, w trakcie drugiej wojny światowej. Reżyserem filmu został Tom Harper, twórca chociażby " The Aeronauts " i " Siły marzeń ". Wracającemu do roli Tommy'ego Shelby'ego Cillianowi Murphy'emu partnerują m.in. Rebecca Ferguson Tim Roth . Informacje na temat ról, w które się wcielą, trzymane są w tajemnicy.