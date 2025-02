Steven Knight zapowiada więcej "Peaky Blinders"!

Powstaną kolejne odsłony "Peaky Blinders"? Steven Knight obiecuje, że to nie koniec

Barry Keoghan i Cillian Murphy w "Peaky Blinders"

Filmowe "Peaky Blinders" – co wiemy?

"Peaky Blinders"

Wychwalając nakręcony materiał, Knight zwrócił też uwagę na obsadę. A jak wiemy, na ekranie wystąpią m.in.:– powiedział. Knight twierdzi też o filmie:– oraz że:Na dociekliwe pytania, czy po filmie " Peaky Blinders " możemy się jeszcze spodziewać kontynuacji w postaci kolejnych filmów lub sezonów serialu, Knight w końcu odpowiedział:Tym samym Knight potwierdził to, co zapowiadał już w zeszłym roku:Chociaż wciąż brakuje szczegółów, determinację Knighta można więc brać za dobrą monetę.Szczegóły fabuły filmowego " Peaky Blinders " trzymane są w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że akcja będzie się po wydarzeniach przedstawionych w serialu, w trakcie drugiej wojny światowej. Reżyserem filmu został Tom Harper, twórca chociażby " The Aeronauts " i " Siły marzeń ". Wracającemu do roli Tommy'ego Shelby'ego Cillianowi Murphy'emu partnerują m.in. Rebecca Ferguson Tim Roth . Informacje na temat ról, w które się wcielą, trzymane są w tajemnicy.Wciąż też nie podano daty premiery filmu. W grudniu 2024 roku Knight zapytany o orientacyjną datę odpowiedział: