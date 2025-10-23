Związki? Seks? Młodzi widzowie mówią "nie!"

Center for Scholars & Storytellers z UCLA opublikowało doroczny raport na temat tego, czego szukają młodzi widzowie, kiedy sięgają po filmy i seriale. Wyniki nie pokrywają się z tym, o czym mówią na przykład politycy.
Liczy się tylko przyjaźń
Naukowcy z Center for Scholars & Storytellers przebadali półtora tysiąca osób w wieku 10-24 lat
. Po przeanalizowani danych wyszło im, że młodzi widzowie najchętniej chcą oglądać filmy i seriale, w których pojawiają się bohaterowie podobni do nich samych (32,7% ankietowanych). Z kolei 25% powiedziało, że najchętniej sięga po tematy fantasy.
To spora zmiana w stosunku do wyników z 2024 roku. Wtedy to fantasy było numerem jeden (36,2%), a możliwość odnalezienia siebie na drugim (24,2%). Prawie 60% ankietowanych powiedziało, że w filmach i serialach interesują ich przede wszystkim historie o przyjaźni, a nie o związkach.
A jeśli już pojawiają się w fabule wątki romantyczne, to 60,9% młodych widzów woli, by historia romantyczna skupiała się na przyjaźni bohaterów, a nie na seksie.
Trzy najpopularniejsze tytuły młodych widzów w 2025 roku to: "Stranger Things
", "Wednesday
" oraz "SpongeBob Kanciastoporty
".
Zwiastun serialu "Stranger Things"