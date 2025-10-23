Newsy Filmy Inne Związki? Seks? Młodzi widzowie mówią "nie!"
Związki? Seks? Młodzi widzowie mówią "nie!"

Deadline
https://www.filmweb.pl/news/Badanie%3A+M%C5%82odzi+widzowie+chc%C4%85+film%C3%B3w+i+seriali+o+przyja%C5%BAni%2C+nie+zwi%C4%85zkach+czy+seksie-163539
Związki? Seks? Młodzi widzowie mówią &quot;nie!&quot;
Center for Scholars & Storytellers z UCLA opublikowało doroczny raport na temat tego, czego szukają młodzi widzowie, kiedy sięgają po filmy i seriale. Wyniki nie pokrywają się z tym, o czym mówią na przykład politycy.

Liczy się tylko przyjaźń



Naukowcy z Center for Scholars & Storytellers przebadali półtora tysiąca osób w wieku 10-24 lat. Po przeanalizowani danych wyszło im, że młodzi widzowie najchętniej chcą oglądać filmy i seriale, w których pojawiają się bohaterowie podobni do nich samych (32,7% ankietowanych). Z kolei 25% powiedziało, że najchętniej sięga po tematy fantasy.


To spora zmiana w stosunku do wyników z 2024 roku. Wtedy to fantasy było numerem jeden (36,2%), a możliwość odnalezienia siebie na drugim (24,2%).

Prawie 60% ankietowanych powiedziało, że w filmach i serialach interesują ich przede wszystkim historie o przyjaźni, a nie o związkach. A jeśli już pojawiają się w fabule wątki romantyczne, to 60,9% młodych widzów woli, by historia romantyczna skupiała się na przyjaźni bohaterów, a nie na seksie.

Trzy najpopularniejsze tytuły młodych widzów w 2025 roku to: "Stranger Things", "Wednesday" oraz "SpongeBob Kanciastoporty".

Zwiastun serialu "Stranger Things"




1 komentarz
