Jak kulturalny prezent, to na Allegro. Te propozycje Was zaskoczą

Świąteczne prezenty nie muszą być nudne! Allegro ma propozycje, które będą cieszyć dłużej niż do końca Świąt. Jeśli ma być kulturalnie, wciągająco i z pomysłem, książki oraz gry planszowe to wybór idealny. Na Allegro znajdziecie zarówno gorące nowości wydawnicze, jak i sprawdzone klasyki, które ucieszą dzieci, dorosłych i całe rodziny. To prezenty, które można czytać, rozkładać na stole i do których naprawdę chce się wracać.

Wśród książkowych propozycji królują w tym roku głośne powieści, reportaże i tytuły non-fiction, które idealnie pasują do zimowych wieczorów. Z kolei gry planszowe to świetny pretekst, by oderwać się od ekranów i spędzić święta razem — od szybkich gier imprezowych po bardziej rozbudowane strategie dla zapalonych graczy. Na Allegro łatwo porównać ceny, sprawdzić opinie i wybrać coś dopasowanego do wieku oraz zainteresowań obdarowywanej osoby. Krótko mówiąc: Jak kulturalny prezent, to na Allegro.

Poniżej znajdziecie kilka gorących propozycji. Na Allegro jest ich znacznie więcej. 

"Quo vAIdis" – Andrzej Dragan


"Quo vAIdis" Andrzeja Dragana to książka, która o sztucznej inteligencji mówi bez zadęcia, za to z ciekawością badacza i lekkością kogoś, kto naprawdę lubi myśleć. Autor nie straszy ani nie moralizuje – rozkłada AI na czynniki pierwsze, pokazując, jak działają modele językowe i gdzie kończy się matematyka, a zaczyna pytanie o inteligencję. To świetny prezent dla tych, którzy chcą zrozumieć świat algorytmów trochę głębiej i po lekturze patrzeć na rzeczywistość nieco ostrzej.


"Tajemnica tajemnic" – Dan Brown


Po ośmiu latach przerwy Dan Brown wraca do formy, serwując czytelnikom thriller, który od pierwszych stron wciąga w wir zagadek, symboli i nieoczywistych tropów. Tym razem Robert Langdon trafia do Pragi, gdzie nauka o ludzkiej świadomości zderza się z mroczną mitologią i brutalną zbrodnią. Akcja szybko przenosi się do kolejnych miast, a tempo nie zwalnia ani na chwilę, prowadząc bohatera przez świat futurystycznych idei i pradawnych tajemnic. To lektura idealna dla tych, którzy w świątecznym prezencie szukają czystej czytelniczej adrenaliny z intelektualnym twistem..


"Stefcia" – Joanna Adamek


Internetowy fenomen doczekał się literackiego rozwinięcia, które pokazuje bohaterkę z zupełnie innej strony, niż znają ją widzowie. To opowieść o młodej, bystrej i upartej dziewczynie, która chce wyrwać się z narzuconych ról i wejść w świat pełen trudnych wyborów, uczuć i tajemnic. Książka wciąga emocjami i daje coś więcej niż serialowy kontekst – to historia o ambicji, bliskości i odwadze bycia sobą.


"Przegranych" - Przegrani. Legendarne porażki świata gier" – Michał Pisarski


To książka o tej stronie gamingu, o której zwykle woli się milczeć – o porażkach, które bolały twórców i graczy bardziej niż niejedna przegrana rozgrywka. Autor z humorem i bez litości zagląda za kulisy legendarnych wpadek, od zakopanego na pustyni E.T. po projekty, które niemal pogrążyły całe firmy. "Przegrani" to podróż przez najbardziej nieudane gry i konsole od lat 80. po współczesność, pełna absurdów, chciwości i złych decyzji. Wspaniała lektura dla fanów gamingu, którzy wiedzą, że historie klęsk bywają ciekawsze niż opowieści o sukcesach.


Gra planszowa "The Floor" – edycja polska
To propozycja dla tych, którzy lubią szybkie emocje, zdrową rywalizację i klimat teleturnieju przeniesiony prosto do salonu. Gra planszowa "The Floor" łączy quizową wiedzę z taktyką, zmuszając graczy do walki o każdy fragment planszy. Krótkie rundy, presja czasu i bezpośrednie pojedynki sprawiają, że nikt nie siedzi tu bezczynnie, a tempo rozgrywki nie maleje ani na chwilę. Dodatkowa aplikacja mobilna wzmacnia wrażenie udziału w prawdziwym programie TV. To świetny wybór na rodzinne spotkania i Święta, kiedy wszyscy chcą grać razem – i wygrać.

