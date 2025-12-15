Newsy Filmy "Na fali": AMC pracuje nad filmową kontynuacją hitu Kathryn Bigelow
"Na fali": AMC pracuje nad filmową kontynuacją hitu Kathryn Bigelow

"Na fali" – wyreżyserowany przez Kathryn Bigelow thriller z Keanu Reevesem i Patrickiem Swayzem – doczekał się już remake'u w postaci "Point Break – na fali". Teraz stacja AMC ogłosiła, że zamierza wrócić do świata twardych surferów. W przygotowaniu jest nowy serial.

Kontynuacja "Na fali" w drodze


Akcja serialu ma się rozgrywać 35 lat po wydarzeniach przedstawionych w filmie. Poznamy w nim nowy, niebezpieczny gang powiązany z przestępcami ukrywającymi się za maskami byłych prezydentów USA, których tropił grany przez Reevesa Johnny Utah.

Keanu Reeves i Patrick Swayze jako Johnny Utah i Bodhi w filmie "Na fali"

Przypomnijmy: film Bigelow trafił na ekrany w 1991 roku. Reevesowi partnerował Patrick Swayze. Wcielił się w Bodhiego – lidera grupy surferów, do których prowadził trop. W pozostałych rolach wystąpili m.in. Gary Busey (jako agent FBI Angelo Pappas), Lori Petty (jako instruktorka surfingu Tyler Ann Endicott) oraz James Le Gros, Bojesse Christopher i John Philbin (jako Roach, Grommet i Nathaniel – członkowie bandy Bodhiego).

Scenariusz serialu napisze David Kalstein – twórca, który w swoim CV ma takie tytuły jak "Agenci NCIS: Los Angeles", "Quantico" czy "Motyl". Będzie on także pełnił obwiązki producenta wykonawczego.

Zobacz zwiastun "Domu pełnego dynamitu"


Aktualnie filmografię Bigelow zamyka thriller polityczny "Dom pełen dynamitu", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Wenecji. Stany Zjednoczone stają w obliczu ataku rakietowego nieznanego pochodzenia. Grupa analityków, dowódców armii i polityków musi podjąć decyzję, która zaważy na losach milionów obywateli. Przypominamy zwiastun: 

