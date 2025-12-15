"Na fali": AMC pracuje nad filmową kontynuacją hitu Kathryn Bigelow

"Na fali" – wyreżyserowany przez Kathryn Bigelow thriller z Keanu Reevesem i Patrickiem Swayzem – doczekał się już remake'u w postaci "Point Break – na fali". Teraz stacja AMC ogłosiła, że zamierza wrócić do świata twardych surferów. W przygotowaniu jest nowy serial.
Kontynuacja "Na fali" w drodze
Akcja serialu ma się rozgrywać 35 lat po wydarzeniach przedstawionych w filmie. Poznamy w nim nowy, niebezpieczny gang powiązany z przestępcami ukrywającymi się za maskami byłych prezydentów USA, których tropił grany przez Reevesa
Johnny Utah.
Keanu Reeves i Patrick Swayze jako Johnny Utah i Bodhi w filmie "Na fali"
Przypomnijmy: film Bigelow
trafił na ekrany w 1991 roku. Reevesowi
partnerował Patrick Swayze
. Wcielił się w Bodhiego – lidera grupy surferów, do których prowadził trop. W pozostałych rolach wystąpili m.in. Gary Busey
(jako agent FBI Angelo Pappas), Lori Petty
(jako instruktorka surfingu Tyler Ann Endicott) oraz James Le Gros
, Bojesse Christopher
i John Philbin
(jako Roach, Grommet i Nathaniel – członkowie bandy Bodhiego).
Scenariusz serialu napisze David Kalstein – twórca, który w swoim CV ma takie tytuły jak "Agenci NCIS: Los Angeles
", "Quantico
" czy "Motyl
". Będzie on także pełnił obwiązki producenta wykonawczego.
Aktualnie filmografię Bigelow
zamyka thriller polityczny "Dom pełen dynamitu
", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Wenecji. Stany Zjednoczone stają w obliczu ataku rakietowego nieznanego pochodzenia. Grupa analityków, dowódców armii i polityków musi podjąć decyzję, która zaważy na losach milionów obywateli. Przypominamy zwiastun: