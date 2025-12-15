Netflix prezentuje najciekawsze premiery stycznia 2026

1 stycznia

O krok za daleko Run Away 2026 Kryminał Thriller Wielka Brytania Kryminał Thriller Simon wiódł idealne życie – kochająca żona i dzieci, świetna praca, piękny dom… Ale właśnie wtedy jego najstarsza córka, Paige, postanowiła uciec od rodziny, a wszystko roztrzaskało się w drobny mak. Gdy Simon w końcu odnajduje ją w miejskim parku – zdaną na łaskę i niełaskę losu i naćpaną narkotykami – może wreszcie zabrać do domu swoją małą dziewczynkę. Okazuje się jednak, że Paige nie jest sama, a gdy wywiązuje się kłótnia, dochodzi do aktu szokującej przemocy. Simon ponownie traci więc córkę, wyrusza na jej poszukiwania i trafia do niebezpiecznego podziemnego świata, odkrywając głęboko skrywane sekrety, które mogą ostatecznie rozbić jego rodzinę.

8 stycznia

Zabójcza przyjaźń His & Hers 2026 Pośród upałów Atlanty łaknąca samotności Anna coraz bardziej oddala się od przyjaciół i zaniedbuje karierę prezenterki wiadomości. Jednak gdy słyszy o morderstwie w Dahlonega – sennym miasteczku, w którym dorastała – Anna wraca do życia, próbując rozpracować tę sprawę i szukając odpowiedzi. Jej zaangażowanie wzbudza podejrzenia detektywa Jacka Harpera, który bierze ją na celownik własnego dochodzenia. Każda historia ma dwie strony – jego i jej – co oznacza, że ktoś zawsze kłamie.

9 stycznia

Samce alfa Machos alfa 2022 - 35m Komedia Laura Caballero Hiszpania Komedia Gorka Otxoa Fele Martínez W tym sezonie samce alfa stwierdzają, że najlepiej poradzą sobie z tym strasznym kryzysem wieku średniego, stawiając mu czoła razem. Wynajmują mieszkanie i wykorzystują swoją przyjaźń jako azyl od rozwodów, rodzicielskich wyzwań i nieuniknionych problemów napotykanych na drodze ku samopoznaniu. Bohaterowie próbują na nowo odkrywać męskość i poznają zaskakujące nowe modele rodziny, a przy okazji przekonują się, że z kumplami pod jednych dachem czasem ciężko się dogadać – nawet na wakacjach w Punta Cana.

15 stycznia

Agatha Christie’s Seven Dials 2026 Anglia, rok 1925. Żart spłatany podczas przyjęcia w wiejskiej rezydencji przybiera makabryczny i zabójczy obrót. Zadanie rozwikłania mrożącej krew w żyłach zagadki przypada osobie, po której nikt by się nie spodziewał, że ma zadatki na detektywa – mianowicie energicznej i dociekliwej lady Eileen "Bundle" Brent, której życie na zawsze odmieni tajemnica prowincjonalnego domostwa.

16 stycznia

Łup The Rip 2026 2h 13m Kryminał Thriller Joe Carnahan USA Kryminał Thriller Ben Affleck Matt Damon Grupa policjantów z Miami odkrywa w rozpadającej się kryjówce miliony dolarów, co szybko sprawia, że tracą do siebie zaufanie. A kiedy o rozmiarze znaleziska dowiadują się ludzie z zewnątrz, już wszystko staje się wątpliwe – i nie wiadomo już, kto po czyjej stoi stronie.

20 stycznia

29 stycznia