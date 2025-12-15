Newsy Netflix prezentuje najciekawsze premiery stycznia 2026
VOD

Netflix prezentuje najciekawsze premiery stycznia 2026

Netflix prezentuje najciekawsze premiery stycznia 2026
źródło: materialy promocyjne
Styczeń coraz bliżej, a to oznacza nowe filmy i seriale w serwisach VOD. W styczniu Netflix przygotował dla Was porcję znakomitych nowości. Znajdziecie wśród nich zarówno nowe seriale ("O krok za daleko", "Zabójcza przyjaźń", "Siedem zegarw Agathy Christie"), jak i kontynuacje swoich ulubionych produkcji (czwarte sezony "Samców alfa" i "Bridgertonów"), a także nowe filmy oryginalne ("Ludzie, których spotykamy na wakacjach", "Łup").

A to nie wszystko! Zobaczcie przygotowane przez nas zestawienie najciekawszych premier, które już w styczniu trafią na Netflix! Na który film lub serial czekacie najbardziej? Który tytuł polecicie znajomym? Czekamy na Wasze komentarze.

1 stycznia


plakat filmu O krok za daleko

O krok za daleko

Run Away
2026

Kryminał

Thriller

Wielka Brytania

Kryminał

Thriller

Simon wiódł idealne życie – kochająca żona i dzieci, świetna praca, piękny dom… Ale właśnie wtedy jego najstarsza córka, Paige, postanowiła uciec od rodziny, a wszystko roztrzaskało się w drobny mak. Gdy Simon w końcu odnajduje ją w miejskim parku – zdaną na łaskę i niełaskę losu i naćpaną narkotykami – może wreszcie zabrać do domu swoją małą dziewczynkę. Okazuje się jednak, że Paige nie jest sama, a gdy wywiązuje się kłótnia, dochodzi do aktu szokującej przemocy. Simon ponownie traci więc córkę, wyrusza na jej poszukiwania i trafia do niebezpiecznego podziemnego świata, odkrywając głęboko skrywane sekrety, które mogą ostatecznie rozbić jego rodzinę.



8 stycznia


plakat filmu Zabójcza przyjaźń

Zabójcza przyjaźń

His & Hers
2026
Pośród upałów Atlanty łaknąca samotności Anna coraz bardziej oddala się od przyjaciół i zaniedbuje karierę prezenterki wiadomości. Jednak gdy słyszy o morderstwie w Dahlonega – sennym miasteczku, w którym dorastała – Anna wraca do życia, próbując rozpracować tę sprawę i szukając odpowiedzi. Jej zaangażowanie wzbudza podejrzenia detektywa Jacka Harpera, który bierze ją na celownik własnego dochodzenia. Każda historia ma dwie strony – jego i jej – co oznacza, że ktoś zawsze kłamie.



9 stycznia


plakat filmu Jak wytresować smoka

Jak wytresować smoka

How to Train Your Dragon
2010
1h 38m

Animacja

Fantasy

Przygodowy

Familijny

USA

Animacja

Fantasy

Przygodowy

Familijny

Nieśmiały nastolatek Czkawka musi udowodnić ojcu i swej wiosce, że zasługuje na miano wikińskiego wojownika – choć zamiast zgładzić smoka, woli się z nim zaprzyjaźnić.


plakat filmu Jak wytresować smoka 2

Jak wytresować smoka 2

How to Train Your Dragon 2
2014
1h 45m

Familijny

Animacja

Fantasy

Przygodowy

USA

Familijny

Animacja

Fantasy

Przygodowy

Czkawka, Szczerbatek i tajemniczy smoczy jeździec wspólnie bronią wyspy Berk przed głodnym władzy wojownikiem stojącym na czele armii smoków.


plakat filmu Jak wytresować smoka 3

Jak wytresować smoka 3

How to Train Your Dragon: The Hidden World
2019
1h 44m

Fantasy

Animacja

Przygodowy

Familijny

USA

Fantasy

Animacja

Przygodowy

Familijny

Po nieoczekiwanym spotkaniu magicznej istoty Czkawka i Szczerbatek postanawiają odnaleźć legendarną krainę smoków, zanim dopadnie ich złowrogi Grimmel Gnębiciel.


plakat filmu It Ends with Us

It Ends with Us

2024
2h 10m

Melodramat

USA

Melodramat

Na pozór idealny związek florystki zbacza z torów, gdy powrót dawnej miłości zmusza ją do podjęcia trudnej decyzji.


plakat filmu Samce alfa

Samce alfa

Machos alfa
2022 -
35m

Komedia

Hiszpania

Komedia

W tym sezonie samce alfa stwierdzają, że najlepiej poradzą sobie z tym strasznym kryzysem wieku średniego, stawiając mu czoła razem. Wynajmują mieszkanie i wykorzystują swoją przyjaźń jako azyl od rozwodów, rodzicielskich wyzwań i nieuniknionych problemów napotykanych na drodze ku samopoznaniu. Bohaterowie próbują na nowo odkrywać męskość i poznają zaskakujące nowe modele rodziny, a przy okazji przekonują się, że z kumplami pod jednych dachem czasem ciężko się dogadać – nawet na wakacjach w Punta Cana.


plakat filmu Ludzie, których spotykamy na wakacjach

Ludzie, których spotykamy na wakacjach

People We Meet on Vacation
2026

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Poppy to wolny duch. Alex lubi planować. Po latach wspólnych wakacji ta zupełnie do siebie niepodobna dwójka zastanawia się, czy mogliby się w sobie zakochać.



15 stycznia


plakat filmu Agatha Christie’s Seven Dials

Agatha Christie’s Seven Dials

2026
Anglia, rok 1925. Żart spłatany podczas przyjęcia w wiejskiej rezydencji przybiera makabryczny i zabójczy obrót. Zadanie rozwikłania mrożącej krew w żyłach zagadki przypada osobie, po której nikt by się nie spodziewał, że ma zadatki na detektywa – mianowicie energicznej i dociekliwej lady Eileen "Bundle" Brent, której życie na zawsze odmieni tajemnica prowincjonalnego domostwa.



16 stycznia


plakat filmu Łup

Łup

The Rip
2026
2h 13m

Kryminał

Thriller

USA

Kryminał

Thriller

Grupa policjantów z Miami odkrywa w rozpadającej się kryjówce miliony dolarów, co szybko sprawia, że tracą do siebie zaufanie. A kiedy o rozmiarze znaleziska dowiadują się ludzie z zewnątrz, już wszystko staje się wątpliwe – i nie wiadomo już, kto po czyjej stoi stronie.



20 stycznia


plakat filmu WWE: To wprost niewiarygodne!

WWE: To wprost niewiarygodne!

WWE: Unreal
2025 -
56m

Dokumentalny

Sportowy

USA

Dokumentalny

Sportowy

Po raz pierwszy w historii zaglądamy do studia scenarzystów WWE i za kulisy ringu z ulubionymi gwiazdami WWE Superstars. Poza areną walk sytuacja jest równie napięta jak w świetle reflektorów.



29 stycznia


plakat filmu Bridgertonowie

Bridgertonowie

Bridgerton
2020 -
1h 1m

Dramat

Kostiumowy

USA

Dramat

Kostiumowy

Główną postacią czwartego sezonu serialu "Bridgertonowie" jest Benedict (Luke Thompson) – drugi syn Bridgertonów oraz niespokojna i artystyczna dusza. Mimo że zarówno jego starszy, jak i młodszy brat odnaleźli szczęście w małżeństwie, to dla niego wizja stabilizacji i ożenku jest mało pociągająca… do czasu aż na wyprawionym przez matkę balu maskowym poznaje zniewalającą Srebrną Damę.



A może macie ochotę nadrobić zaległości? Sprawdźcie najciekawsze premiery Netfliksa z ostatnich trzech miesięcy: grudnia, listopada i października.

