Śmierć Roba i Michele Reinerów: Syn pary aresztowany. Grozi mu dożywocie? [AKTUALIZACJA]

Światem wstrząsnęła dziś śmierć Roba i Michele Reinerów. Ciała hollywoodzkiego reżysera i aktora znanego z takich filmów jak "Misery", "Ludzie honoru" czy "Kiedy Harry poznał Sally" oraz jego żony zostały znalezione w ich domu. Podejrzany o morderstwo był 32-letni syn pary – Nick. Jak podają media, został oficjalnie aresztowany.
AKTUALIZACJA: Nickowi Reinerowi grozi dożywocie?
Policja Los Angeles wydała oficjalne oświadczenie w sprawie Nicka Reinera
– syna zamordowanych dziś Roba
i Michele Reinerów. Podejrzanemu odebrano możliwość wyjścia za kaucją. W wyniku wstępnego dochodzenia ustalono, że Reinerowie padli ofiarami morderstwa
– czytamy. Dalsze śledztwo wykazało, że Nick Reiner, 32-letni syn Roberta i Michele Reinerów, był odpowiedzialny za ich śmierć.
Według źródła, na które powołuje się Deadline, Reiner
prawdopodobnie zostanie oskarżony o podwójne morderstwo. W Kalifornii za ten czyn grozi mu dożywocie bez możliwości warunkowego zwolnienia. Prokuratura ma przedstawić swoje wnioski jutro.
Śmierć Roba i Michele Reinerów: Nick Reiner zatrzymany przez policjęNick Reiner
został aresztowany w niedzielę o 21:15 czasu lokalnego. Według danych departamentu policji Los Angeles zarzuty postawiono mu o 5:04. Policja nie potwierdziła, czy zatrzymanie ma związek z zabójstwem jego rodziców (oficjalnym powodem ma być działalność w gangu). Kaucja za niego wynosi cztery miliony dolarów.
Getty Images © Laura Cavanaugh
2016 rok. Rob i Nick Reinerowie podczas promocji filmu "Jestem Charlie"
Przypomnijmy: Rob
i Michele Reinerowie zostali znalezieni w swoim domu na przedmieściach Los Angeles w niedzielne popołudnie, ok. 15:40 czasu lokalnego. Prawdopodobną przyczyną obu zgonów było zadźganie za pomocą ostrego narzędzia. Pierwsze informacje o tym, że w sprawie przesłuchiwany jest jeden z członków rodziny denatów pojawiły się już w niedzielę w nocy. Według informacji magazynu "People" na winę Nicka Reinera
miało wskazywać wielu z jego krewnych. Z głębokim smutkiem ogłaszamy tragiczną śmierć Michele i Roba Reinerów. Jesteśmy zrozpaczeni tą nagłą stratą i prosimy o uszanowanie prywatności rodziny w tym niezwykle trudnym czasie
– czytamy w oficjalnym oświadczeniu.
Zobacz zwiastun filmu "Jestem Charlie"
W 2015 roku na festiwalu w Toronto zadebiutował wyreżyserowany przez Roba Reinera
dramat "Jestem Charlie
" – historia uzależnionego od narkotyków chłopaka, który podczas odwyku poznaje dziewczynę. Nick
współtworzył scenariusz, inspirując się własnymi doświadczeniami. Przypominamy zwiastun: