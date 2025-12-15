"Jedna bitwa po drugiej" w drodze na HBO Max. Znamy datę premiery

Przegapiliście w kinach "Jedną bitwę po drugiej"? Nic straconego. Głośny film Paula Thomasa Andersona zmierza na VOD. Zdążycie nadrobić jeszcze przed rozdaniem Złotych Globów.
Chase Infiniti jak Willa Ferguson w filmie "Jedna bitwa po drugiej"
"Jedna bitwa po drugiej" w drodze na VOD
Jak podaje Variety, "Jedna bitwa po drugiej
" trafi na HBO Max już 19 grudnia. Film, będący luźną adaptacją powieści "Vineland" Thomasa Pynchona
, walczy o Złote Globy w aż ośmiu kategoriach: najlepsza komedia lub musical, najlepsi aktor i aktorka w komedii lub musicalu (Leonardo DiCaprio
i Chase Infiniti
), najlepsi aktorzy i aktorka drugoplanowi (Benicio del Toro
i Sean Penn
oraz Teyana Taylor
), najlepszy reżyser i scenariusz (w obu kategoriach Paul Thomas Anderson
) oraz najlepsza muzyka (Jonny Greenwood
). Ile statuetek zdobędzie – tego dowiemy się już podczas uroczystej gali 4 stycznia.
Filmy Paula Thomasa Andersona w podcaście Mam parę uwag
Filmy Paula Thomasa Andersona
to wdzięczny temat do rozmowy. Przypominamy odcinki podcastu Mam parę uwag, w których Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Jednej bitwie po drugiej
" i wcześniejszym "Licorice Pizza
":
Zobacz zwiastun "Jednej bitwy po drugiej"
"Jedna bitwa po drugiej" trafiła na ekrany we wrześniu tego roku. Film opowiada historię Boba Fergusona (Leonardo DiCaprio
), byłego rewolucjonisty samodzielnie wychowującego nastoletnią córkę Willę (Chase Infiniti
). Gdy dziewczyna zostaje uprowadzona, mężczyzna rusza z odsieczą. Przypominamy zwiastun: