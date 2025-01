Czy Netflix tworzy jeszcze "prestiżową telewizję"? Zdaniem dyrekcji – najwięcej w historii

Bela Bajaria wierzy, że Netflix nadal produkuje "prestiżową telewizję"

Getty Images © Presley Ann

Bela Bajaria

Zobacz zwiastun serialu "Dzień zero"

Podczas wczorajszego wydarzenia ogłaszającego największe produkcje Netfliksa w 2025 roku, Bajaria postanowiła poświęcić czas na obalenie mitu o spadku jakości tytułów tworzonych przez platformę. Jej zdaniem tak zwana "prestiżowa telewizja" nadal znajduje swoje miejsce w bibliotece serwisu.– stwierdziła Bajaria. –Bajaria, przedstawiając nadchodzące premiery Netfliksa w 2025 roku, przekonywała, że prestiżowych programów w ofercie serwisu jest teraz najwięcej w historii. –– powiedziała.– przekonywała.Wśród prestiżowych produkcji wymienionych przez Bajarię był nowy serial platformy " Dzień zero ". Bohaterem będzie były prezydent USA, który zostaje wezwany z emerytury, aby znaleźć sprawców gigantycznego cyberataku. Śledztwo zmusza go do konfrontacji z mroczną przeszłością. W roli głównej Robert De Niro