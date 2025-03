Aslan ma być kobietą! Kto zagra postać w "Opowieściach z Narnii"?

Meryl Streep w "Opowieściach z Narnii". Nie uwierzycie, kogo ma zagrać!

Według plotkiprowadzi rozmowy w sprawie udziału w widowisku. To rzecz jasna nie będzie powodem do oburzenia. Streep to jednak z największych aktorek w historii Hollywood. Jej udział może więc tylko cieszyć.Problemem jest to, kogo według Nexus Point News ma zagrać. Otóż zaproponowano jej ponoć rolę Aslana, a raczejbota mesjanistyczna postaćChoć nie zostało to oficjalnie potwierdzone, to wszyscy spodziewają się, że pierwszy film Grety Gerwig w cyklu Narnii będzie ekranizacją powieści. Jest to ostatnia wydana część cyklu, stanowi jednak prequel do poprzedzających części.Bohaterami książki są Pola i Digory. Wciągnięci w eksperymenty parającego się czarami wuja Andrzeja, trafiają do Innego Świata, gdzie stają się świadkami stworzenia Narnii wraz z jej mówiącymi zwierzętami i innymi niezwykłościami. Digory zwycięsko wychodzi z próby dostarczenia Aslanowi owocu Zaczarowanej Jabłoni, dzięki czemu koniec tej historii da początek wszystkim innym, które rozegrały się w Narnii.Wcześniejsze plotki mówiły o tym, że, czyli Białą Czarownicę.