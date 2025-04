Co dalej z "1670"? Netflix podjął decyzję w sprawie 3. sezonu

Bartłomiej Topa i Katarzyna Herman w serialu "1670"



Zapowiedź trzeciego sezonu " 1670 " pojawiła się na oficjalnym polskim profilu Netfliksa na Facebooku. Krótkie wideo, w którym ekranowy Jan Paweł przekazuje informację, możecie zobaczyć poniżej:Data premiery trzeciego sezonu nie jest na razie znana. Wiadomo za to, że drugi trafi na ekrany jesienią tego roku. Scenarzysta Jakub Rużyłło tak opowiada o nim tak:Pierwszy sezon " 1670 " trafił na Netflix w grudniu 2023 roku. Przypominamy odcinek programu Serial Killers, w którym rozmawiają o nim Łukasz Muszyński i Dorota Kostrzewa:Jest rok 1670. Jan, głowa szlacheckiej rodziny i właściciel (mniejszej) połowy wsi Adamczycha, marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski - najpotężniejszego państwa na świecie. Pasmo jego życiowych sukcesów pozwala myśleć, że jest na dobrej drodze. W końcu wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów. Jego ambitne plany zakłóca jednak niełatwa codzienność właściciela ziemskiego - na sejmiku znów trzeba zawetować pomysł podniesienia podatków, nieprzekonani do teorii skapywania chłopi tracą motywację do pracy, córka sprzeciwia się wydaniu za syna magnata, a podstępny sąsiad Andrzej knuje, jak zebrać większe plony w tym roku... W dodatku Rzeczpospolita szlachecka złośliwie akurat teraz chyli się ku upadkowi. Na szczęście opatrzność zawsze jest po stronie Polski, a postępowe myślenie Jana pozwoli mu wybrnąć z każdej sytuacji i sięgnąć po wieczną chwałę!