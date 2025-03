Netflix prezentuje najciekawsze nowości kwietnia 2025

Złowrogie siły dążą do otwarcia portalu między światem ludzi a krainą demonów. W samym środku historii znajduje się Dante, osierocony łowca demonów do wynajęcia, który nie zdaje sobie sprawy, że los obu światów wisi na włosku.

Po czterech latach Moritz zostaje zwolniony z więzienia i wreszcie może zacząć rozkręcać swój własny (tym razem legalny!) interes. Jednak świat, w przeciwieństwie do jego biznesowych pomysłów, nie stanął w miejscu. Okazuje się, że Dan zmienił Bonus Life w odnoszący sukcesy start-up z suplementami i trafił na listę trzydziestu najlepszych przedsiębiorców przed trzydziestką. Moritz zawsze marzył o takim życiu. Moritz jest wkurzony! Gdy dowiaduje się, że Lenny nie tylko pracuje w Bonus Life, ale jest też właścicielem połowy firmy, nie ma zmiłuj – musi przejąć kontrolę nad Bonus Life. I to bez względu na koszty…

How to Sell Drugs Online (Fast)

Behawiorystka i kryminolożka Lejla wraca do małej społeczności położonej gdzieś w Szwecji. To miejsce budzi w niej mieszane uczucia. To właśnie w tym miasteczku była w młodości przetrzymywana jako zakładniczka przez nieznanego sprawcę. Ale też właśnie tam wreszcie znalazła swój dom z emerytowanym już policjantem, Valterem. Krótko po powrocie Lejli znika pewna dziewczyna. Gdy Valter i Lejla próbują odkryć, co się z nią stało, Lejla musi stawić czoło własnym mrocznym sekretom, których długo nie dopuszczała do świadomości. Okazuje się, że cała wioska skrywa tajemnice. Czy to możliwe, że historia właśnie się powtarza?