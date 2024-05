Bella Ramsey jako wciąż poszukiwana terrorystka!

"Girl Next Door" – Bella Ramsey jako Biała Wdowa

Jak wskazuje tytuł filmu, Sherafiyah Lewthwaite była typową młodą matką z przedmieść. Z czasem jednak uległa radykalizacji i zasłynęła jako jedna z najokrutniejszych terrorystek. Jej mąż – również zamachowiec – zginął w słynnym ataku 7 lipca w 2005 roku, a ona sama została oskarżona o doprowadzenie do śmierci ponad 400 osób. Do tej pory pozostaje jedną z najbardziej poszukiwanych terrorystek świata.Autorem scenariusza i reżyserem opowieści o Białej Wdowie jest Bruce Goodison (" Polowanie na Bin Ladena ").W zeszłym roku pisaliśmy, że kolejną po bardzo udanej w "The Last of Us" rolą Ramsey będzie film kostiumowy. W jego obsadzie są także Dominic West Fiona Shaw . Niecierpliwie wyczekujemy też oczywiście drugiego sezonu "The Last of Us". Premiera planowana jest na 2025 rok.Poniżej znajdziecie nasze wrażenia po wielkim finale pierwszego sezonu "The Last of Us".