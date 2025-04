Ben Affleck wyznaje, że nienawidził zakładać kostiumu Batmana

Co powiedział Ben Affleck?

Wychodzi na to, że Ben Affleck zdecydowanie bardziej wolał wcielać się w Bruce'a Wayne'a niż Batmana. Powodem tego stanu rzeczy jest strój; u jednego stylowy i wygodny garnitur, u drugiego... no właśnie. W trakcie swojego wywiadu dla magazynu GQ aktor powrócił do czasu, gdy zakładał kostium Batmana, podkreślając, że był on dla niego "okropny do noszenia".– powiedział aktor –– kontynuował Affleck.Jak jednak wskazuje aktor, mimo własnych problemów z potliwością, nieprzepuszczający powietrza kostium dawał się we znaki nie tylko jemu. Zdaniem Afflecka odczuwali go wszyscy kaskaderzy oraz dublerzy, którzy musieli zakładać go w poszczególnych scenach. Co ciekawe, aktor zaznacza, że problem ten powtarzał się przy okazji każdego z filmów, w których wcielał się w Batmana. Przypomnijmy, że maskę (i kostium!) człowieka-nietoperza Affleck przybierał trzykrotnie: w filmach " Batman v Superman: Świt sprawiedliwości ", " Liga sprawiedliwości " oraz " Flash ".[mieli problem z noszeniem kostiumu]– powiedział aktor, po czym wskazał na kolejny problem, dotykający tym razem trudności z wypełnianiem zadań aktorskich: