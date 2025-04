Ben Affleck wybiera swoje największe dokonanie. Nie zgadniecie które

Ben Affleck chwali swój komentarz do filmu "Armageddon"

O czym opowiada "Armageddon"?

, powiedział Ben Affleck w wywiadzie dla youtube'owego kanału Criteriona. The Criterion Collection to wydawnictwo, pod szyldem którego wydawane są na DVD czy Blu-rayu ekskluzywne wersje klasyków kina.Komentarz Afflecka do " Armageddonu " uzyskał legendarny status ze względu na to, że, opowiadając o filmie, aktor nie zostawia na dziele suchej nitki. Szczególnie popularna jest następująca wypowiedź aktora:, przyznał Affleck w wywiadzie dla Criteriona., wyjaśnił aktor swoje podejście przy nagrywania komentarza. Affleck opowiedział też o komentarzu w niedawnym wywiadzie dla "GQ":, podsumował gwiazdor.Obecnie możemy oglądać Afflecka w filmie " Księgowy 2 ".W Ziemię ma uderzyć ogromna asteroida i jedyną szansą na ocalenie planety jest zmiana toru jej lotu. NASA prosi o pomoc grupę pracowników platformy wiertniczej pod przewodnictwem Harry'ego Stampera ( Bruce Willis ). Jego ludzie mają przejść przyspieszone szkolenie na astronautów, polecieć w kosmos i podłożyć na planetoidzie ładunki wybuchowe.W obsadzie znaleźli się również m.in. Ben Affleck