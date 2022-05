Ben Foster jako bohater Bitwy pod Grunwaldem i husytów. Oto teaser "Jana Žižki"

Kim był Jan Žižka?

"Jan Žižka" - o filmie

Na początku września do czeskich kin trafi najdroższa produkcja w historii tamtejszej kinematografii, historyczne widowisko " Jan Žižka " (na pozostałych rynkach będzie pokazywany jako " Medieval "). W sieci pojawił się właśnie jego pierwszy teaser. Wy możecie go obejrzeć poniżej:Film opowie o jednym z największych bohaterów narodowych Czechów, Janie Žižku z Trocnova (1360-1424). Był drobnym szlachcicem, który po utracie majątku służył jako najemnik. Brał udział w bitwie pod Grunwaldem (co uwiecznił Jan Matejko), a później służył królowi Czech Wacławowi IV. Po jego śmierci związał się z husytami i dowodził wojskami w Pilźnie. Pod koniec 1420 roku został przywódcą taborytów. Po śmierci w 1424 roku, zgodnie z jego ostatnią wolą, ściągnięto z niego skórę i wykorzystano ją do wykonania bębna. Stał on się relikwią sierotek (odłamu taborytów, uważających się za najwierniejszych zwolenników Žižka).Jan Žižka uznawany jest za jednego z najwybitniejszych dowódców w historii. Nie przegrał żadnej bitwy. Stosował nowatorskie rozwiązania, znacznie wyprzedzając swoje czasy. Wynalezione przez niego opancerzone wozy, uzbrojone w niewielkie działa i rusznice, bywają uznawane za pierwowzór czołgów, wyprzedzający je o około 500 lat. Podobne wozy były stosowane w późniejszych latach przez armie wielu krajów. [źródło: Wikipedia]Za kamerą widowiska stanął Czech Petr Jákl , jednak całość pomyślana została jako produkcja międzynarodowa, zrealizowana w języku angielskim. W tytułowego bohatera wcielił się Ben Foster (" Warcraft: Początek "). Partnerują mu: Michael Caine jako Boreš z Rýzmburka, Til Schweiger jako Jindřich III z Rožmberka, William Moseley jako brat Jana, Jaroslav z Trocnova oraz Matthew Goode jako przyszły cesarz Zygmunt Luksemburski.Czeska premiera zaplanowana jest na 8 września.