Bilety po 12 złotych podczas Święta Kina już 15 i 16 grudnia!

Już w najbliższy weekend 15 i 16 grudnia widzowie z całej Polski będą mieli okazję uczestniczyć w Święcie Kina – wyjątkowym wydarzeniu skierowanym do każdego kinomana! Z tej okazji większość kin w Polsce obniży ceny biletów do 12 zł. To doskonała okazja, by odprężyć się, zanim nastąpi przedświąteczna gorączka!Wszystko wygląda na to, że tradycja Święta Kina na stałe zagościła w polskich kinach – przed nami już piąta edycja akcji! Zeszłoroczne Święto Kina zgromadziło ponad 690 000 widzów! Planujemy pobić ten rekord!Jak co roku kina jednoczą się, by wspólnie promować kinematografię, a przede wszystkim kino jako rozrywkę dostępną dla wszystkich. To akcja ponad podziałami. Włączyły się do niej największe sieci kin: Cinema 3D, Cinema City, Helios i Multikino, a także minipleksy oraz kina jednosalowe. 15 i 16 grudnia we wszystkich kinach biorących udział w wydarzeniu bilety na seanse 2D i 3D z aktualnego repertuaru będą kosztować jedynie 12 zł (w przypadku projekcji 3D wymagana jest dopłata za okulary).W tym roku kino ma co celebrować. Zarówno polskie, jak i zagraniczne produkcje przyciągały tłumy! Widzowie wzruszali się, oglądając, zarażali niezwykłą energią z "czy romantycznym nastrojem. Lato było roztańczone w rytmie największych przebojów Abby za sprawą kolejnej części Ryan Reynolds ponownie pokazał, jaki z niego przyjemniaczek w, a dyskusjom po obejrzeniunie było końca.zasłynął z resztą nie tylko podejmowanym tematem, ale przede wszystkim zainteresowaniem widowni. Zobaczyło go ponad 5 milionów widzów!W 2018 roku polskie filmy zdobywały zagraniczne nagrody, a zagraniczne filmy uznanie polskich widzów.triumfuje na kolejnych festiwalach i jest na dobrej drodze po Oscara. A Rafał Zawierucha dzięki roli u Tarantino ma szansę na karierę w Hollywood! To był dobry rok dla kina, a jeszcze się nie skończył!Patronat nad akcją objęli TVN i Filmweb. Święto Kina jak co roku wspiera Polski Instytut Sztuki Filmowej.Więcej informacji oraz dokładną listę kin, biorących udział w Święcie Kina, można sprawdzić pod adresem: www.swietokina.com oraz na fanpage'u www.facebook.com/swietokina/