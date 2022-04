Bill Murray. Skarga na aktora doprowadziła do zamknięcia planu filmowego

Co zaszło na planie "Being Mortal"?

"Being Mortal" - reżyserski debiut komika Aziza Ansariego

Mamy złą wiadomość dla wszystkich fanów Billa Murraya . Okazuje się, że aktor należy do grona hollywoodzkich gwiazd, które nie są w stanie porządnie zachować się na planie. Skarga na niego doprowadziła właśnie do zawieszenia produkcji reżyserskiego debiutu Aziza Ansariego Szczegóły zajścia wciąż pozostają nieznane. Jak informuje Deadline, skargę na Billa Murraya złożono w ubiegłym tygodniu. Dotyczy niestosownego zachowania. W poniedziałek zdecydowano się na przerwanie zdjęć, a w środę całkowicie zamknięto produkcję.Searchlight, studio odpowiadające za realizację filmu, zleciło przeprowadzenie wewnętrznego śledztwa. Od jego wyniku zależy nie tylko dalszy udział w przedsięwzięciu samego Murraya , ale także i samej produkcji.Film jest reżyserskim debiutem znanego aktora Aziza Ansariego . Jest on również jedną z gwiazd, współscenarzystą i producentem.Fabuła inspirowana jest książką "Being Mortal: Medicine and What Matters in the End" autorstwa Atula Gawande. Jej treść dotyczy procesu umierania i refleksji na temat przemijania. Reportaż stanowił również podstawę telewizyjnego dokumentu realizowanego przez PBS, który w 2015 roku otrzymał nominację do nagrody Emmy.W obsadzie oprócz Ansariego Murraya jest również Seth Rogen Billa Murraya mogliśmy oglądać ostatnio w filmie " Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun ". Jego zwiastun znajdziecie poniżej: