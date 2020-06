Biografia legendarnego rockmana w drodze na ekran

Oto doskonała wiadomość dla fanów ciężkich brzmień. W przyszłym roku mają ruszyć zdjęcia do filmu "Lemmy". Będzie to biografia Lemmy'ego Kilmistera – ikony rocka, ojca chrzestnego heavy metalu, lidera zespołu Motörhead. Film wyreżyseruje Greg Olliver , który ma już na koncie dokument o legendarnym muzyku.Produkcja skupi się na młodości zmarłego w 2015 roku rockmana, którą spędził w Anglii, jego doświadczeniach w roli członka ekipy technicznej Jimiego Hendrixa oraz początkach kariery muzycznej w zespole Hawkwind (z którego został usunięty ze względu na zachowanie). Dopiero w wieku 30 lat Kilmister zaczął tworzyć na własny rachunek, a założona przez niego grupa Motörhead raz na zawsze zmieniła świat rock and rolla.– opowiada Olliver Scenariusz napisali Medeni Griffiths Greg Olliver . Todd Singerman, menedżer zespołu, będzie producentem wykonawczym. Nie wiadomo jeszcze, kto wcieli się w główną rolę.