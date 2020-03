Biografia legendy boksu od reżysera "Nienawiści, którą dajesz"

) szykuje się do realizacji kolejnego filmu. Tym razem będzie to biografia sportowa.Bohaterem filmu będzie George Foreman , legenda amerykańskiego boksu. Swoją sportową karierę rozpoczął w latach 60. jako amator. Na Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku zdobył złoto w wadze ciężkiej. W 1969 roku przeszedł na zawodowstwo. Wykorzystał szansę, jaką dawała dyskwalifikacja Muhammada Alego i w styczniu 1973 roku zdobył tytuł mistrza świata. Kiedy Ali wrócił do boksu, zorganizowano słynny pojedynek w Kinszasie nazywany Rumble in the Jungle. Co prawda Foreman przegrał, ale bokserzy zaprzyjaźnili się. Foreman ponownie został mistrzem świata w 1994 roku, mając 45 lat. Kilka lat później przeszedł na sportową emeryturę.Zdjęcia do biografii powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku.