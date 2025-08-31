Filmweb poleca "Sorry, Baby"

W miniony piątek do kin w całej Polsce trafił film "Sorry, Baby" – reżyserski debiut Evy Victor. Niezależna amerykańska produkcja tak bardzo spodobała się naszej redakcji, że postanowiliśmy nagrodzić ją znakiem jakości "Filmweb poleca".
W swojej entuzjastycznej recenzji filmu krytyk Remigiusz Różański
pisze: Trzeba przyznać, że pierwsze minuty "Sorry, Baby" umiejętnie zwodzą widza, sprawiając wrażenie, no właśnie, kolejnej – co niekoniecznie znaczy złej – "Sundancówki". Oto w odwiedziny do dawno niewidzianej kumpeli ze studiów wpada Lydie (Naomi Ackie). Po ukończeniu college’u wybyła do Nowego Jorku, natomiast Agnes (Eva Victor we własnej osobie) została w swoim starym domu w Nowej Anglii, położonym niedaleko uczelni, na której teraz pracuje. Lydie przybyła z dobrą nowiną: już wkrótce zostanie matką. Przyjaciółki spędzają czas na spacerach w otoczeniu przyrody, pogaduszkach pod kocem o wszystkim i niczym; w tle pobrzmiewa sentymentalna melodia, jakby skomponowana przez Randy’ego Newmana. Idylla, prawda. A jednak w ich rozmowach raz po raz pojawiają się wzmianki o Czymś Złym, co zdaje się kłaść cieniem na życiu Agnes.
Wówczas Victor cofa się z narracją o kilka lat. Dziewczyny wciąż siedzą razem w pokoju, lecz tym razem głowy zaprząta im przede wszystkim praca dyplomowa. Ku niezadowoleniu egotycznej Natashy (Kelly McCormack) Agnes jest ulubienicą profesora Deckera (Louis Cancelmi – może to niesmaczna uwaga, lecz w odniesieniu do fabuły jest to nazwisko wręcz profetyczne). Dziewczyna też zresztą swojego promotora darzy dużym szacunkiem, a może nawet sympatią. Gdy rozmawiają, zdaje się, że nadają na tych samych falach. Wymieniają uśmiechy, ciepłe spojrzenia. W końcu Decker postanawia omówić ze swoją uczennicą tekst, który uważa za wybitny. Proponuje jej jednak spotkanie nie w gabinecie, ale nieformalnej przestrzeni własnego domu. Agnes się godzi. Wtedy wydarza się Coś. PEŁNĄ RECENZJĘ ZNAJDZIECIE KLIKAJĄC TUTAJ.
W filmie "Sorry, Baby
" Agnes (reżyserka Eva Victor
), młoda wykładowczyni literatury, wrażliwa i dowcipna, próbuje powrócić do równowagi psychicznej po szokującej zdradzie ze strony osoby, której ufała. Wsparcie znajduje w przyjaciółce Lydie (Naomi Ackie
) oraz w nieśmiałym sąsiedzie Gavinie (Lucas Hedges
).
Znak jakości "Filmweb Poleca!" to wyróżnienie przyznawane przez redakcję Filmwebu filmom zasługującym na szczególną uwagę widzów. Są wśród nich nie tylko produkcje artystyczne, ale także komercyjne, doskonale spełniające wymagania danego gatunku bądź przekraczające je w zaskakujący sposób.