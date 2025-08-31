Newsy Filmy WENECJA 2025: Masowe protesty przeciw wojnie w Gazie docierają na Lido
Filmy

WENECJA 2025: Masowe protesty przeciw wojnie w Gazie docierają na Lido

The Hollywood Reporter / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Alessandro Levati
Polityczny charakter niektórych prezentowanych filmów konkursowych wzbogacił wczoraj masowy protest przeciwko wojnie w Gazie. Marsz piętnujący działania Izraela przeszedł ulicami weneckiej wyspy Lido. Żaden inny tegoroczny festiwal nie zgromadził tak dużej grupy demonstrujących, szacowanej według dziennikarzy na kilka tysięcy zaangażowanych osób.

Protest przeciw wojnie w Gazie na festiwalu filmowym w Wenecji





Temat wojny w Gazie obecny na festiwalu filmowym w Wenecji



"Jesteście świadkami ludobójstwa" – głosił jeden z transparentów, który dało się dostrzec wczoraj na weneckiej wyspie Lido. Tysiące protestujących zebrało się, by zainteresowanie dziennikarzy filmowych z całego świata zwrócić na ciągnący się konflikt zbrojny pomiędzy Izraelem a Palestyną w Gazie. Obok palestyńskich flag demonstranci machali także tęczowymi proporcami oraz transparentami związków socjalistycznych, skandując swoje hasła w takt puszczonej z ciężarówki muzyki, znajdującej się na czele pochodu. 

Celem protestujących był przemarsz aż pod czerwony dywan, rozpostarty przed kinową Salą Grande. Ich pochód miał dotrzeć tam przed oficjalną premierą filmu "Frankenstein" w reżyserii Guillermo del Toro, odciągając uwagę od Oscara Isaaca, Mii Goth i Jacoba Elordiego – głównych gwiazd produkcji. Jak informują dziennikarze portalu The Hollywood Reporter, służby porządkowe sukcesywnie uniemożliwiły ten plan grupie demonstrantów. Marsz przebiegł też bez cienia groźnych czy niebezpiecznych incydentów.

GettyImages-2232875761.jpg Getty Images © Aldara Zarraoa


Co ważne w kontekście zorganizowanego protestu, temat wojny w Gazie jest w tym roku mocno obecny na weneckim festiwalu. W pierwszy dzień imprezy media na całym świecie obiegł fragment z konferencji prasowej. Przewodniczący jury Alexander Payne zapytany o zdanie w kwestii mocniejszego zaangażowania środowiska filmowego wyraźnie unikał jednoznacznej odpowiedzi. 

Wojna w Gazie pozostaje obecna w Wenecji także na poziomie artystycznym. Jednym z konkursowych filmów jest nowy projekt tunezyjskiej reżyserki Kaouther Ben Hani. W "The Voice of Hind Rajab" opowiada przejmującą historię sześcioletniej palestyńskiej dziewczynki zamordowanej przez izraelskie wojsko w trakcie zbrojnego ataku w Gazie.

"Nie chcemy innej ziemi" – zwiastun filmu


