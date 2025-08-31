Disney wierzy w magię swoich animacji. Nowy film za rok!

W sobotę na Florydzie odbyła się prezentacja Disneya Destination D23. W jej trakcie Walt Disney Animation Studios ogłosiło nową kinową animację.
Czy studio Disneya odwróci złą passę swoich oryginalnych animacji?
Nowa produkcja disnejowskiego studia animacji nosi tytuł "Hexed"
. Jego premiera planowana jest w okolicach Dnia Dziękczynienia 2026 roku.
O fabule wiemy na razie niewiele. Głównym bohaterem będzie niezręczny nastoletni chłopiec, którego wychowuje niezwykle ambitna matka. Pewnego dnia chłopak odkrywa, że to, co go wyróżnia od reszty, to magiczne umiejętności. Tak rozpocznie się jego przygoda w sekretnym świecie magii...
Za reżyserię "Hexed"
odpowiadają Josie Trinidad
(aktorka dubbingowa od lat współpracująca z Disneyem i Pixarem) oraz Jason Hand
(jeden z reżyserów hitu "Vaiana 2
").
Walt Disney Animation Studios jest właśnie na fali wznoszące po ogromnym sukcesie kasowym filmu "Vaiana 2".
Jednak ostatnie oryginalne animacje wytwórni okazały się finansowymi porażkami lub rozczarowaniami. Kosztujący 180 milionów dolarów "Dziwny świat"
globalnie w kinach zarobił niecałe 75 milionów dolarów. "Życzenie"
wypadło już nieco lepiej, bo zgarnęło 238 milionów dolarów (ale tylko 64 mln w Ameryce). "Hexed"
będzie więc próbą odzyskania zaufania widzów do oryginalnych animowanych produkcji Disneya. Czy to się uda, dowiemy się za rok.
