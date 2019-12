Black List 2019: Oto najlepsze niezrealizowane scenariusze

Tradycyjnie w połowie grudnia publikowana jest Czarna Lista. Znajdują się na niej najlepsze scenariusze, które do tej pory nie zostały zrealizowane. Wyboru dokonało ponad 250 osób zawodowo zajmujących się decyzjami dotyczącymi tego, czyje teksty mają trafić do realizacji.Poniżej znajdziecie dziewięć najlepszych scenariuszy czekających na ekranizację. Pełna lista jest dostępna TUTAJ Czas zatrzymał się w miejscu, a wraz z nim zastygli wszyscy ludzie. Wyjątkami są Teddy i jego była dziewczyna. Wspólnie wyruszają w podróż, by zrozumieć, co spowodowało zatrzymanie się czasu. Po drodze będą mieli okazję raz jeszcze zająć się wszystkimi problemami, jakie prześladowały ich związek. Projekt powstanie dla studia Sony.Żołnierka zostaje zmuszona do przeżywania na nowo najgorszego dnia w swojej wojskowej karierze. Kiedy jednak symulacja VR różni się od jej wspomnień z feralnej misji, zaczyna kwestionować stan swojego umysłu.Psychologiczny thriller rozgrywający się w latach 50. Bohaterką jest gospodyni domowa, której rzeczywistość zaczyna się rozpadać ujawniając niepokojącą prawdę. Projekt powstaje dla New Line Cinema.Młoda hakerka zostaje zatrudniona przez tajemniczą organizację Cicada 330. Nie wie, że wplątała się w intrygę, której celem jest zniszczenie całego świata. Fabuła inspirowana jest prawdziwą organizacją.Jest to historia mężczyzny, który każdego ranka o tej samej porze przenosi się w czasie. Z każdym kolejnym dniem czasowa odległość, jaką przeskakuje, zwiększa się, przez co ma problemy z utrzymaniem swojej przypadłości w tajemnicy, znalezieniem na nią lekarstwa oraz z utrzymaniem relacji ze swoimi bliskimi. Projekt powstaje dla MGM. Nicolas Cage prześladowany jest przez dłużników i swoje własne wyobrażone młodsze wcielenie, z czasów, gdy był pierwszoligowym aktorem. Aby ratować finansową sytuację, godzi się pojawić na urodzinach meksykańskiego miliardera, który prywatnie jest jego wielkim fanem. Na miejscu odkrywa jednak, że Meksykanin jest szefem groźnego kartelu, a CIA chce, żeby pomógł agencji w zdobyciu dowodów jego przestępczej działalności. Projekt powstanie dla Lionsgate'u.Jest to rozgrywająca się w latach 70. ubiegłego wieku historia pary muzyków i kochanków Stevie Nicks i Lindseya Buckinghama, którzy dołączają do zespołu Fleetwood Mac.Jest to historia aroganckiej, ale mającej dobre serce popularnej licealistki, której wizerunek ostatnio mocno ucierpiał. Aby to zmienić, postanawia pomóc byłej przyjaciółce zdobyć chłopaka jej marzeń. Problem w tym, że po drodze sama zaczyna się w nim zakochiwać.Samotna matka jest zakładniczką brutalnego byłego męża. Dwójka jej dzieci wystawiona jest na niebezpieczeństwo. Kobieta będzie musiała zrobić wszystko, by je ochronić i przetrwać.