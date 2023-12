Bob Iger o "woke culture": Twórcy Disneya zapomnieli, na czym polega ich praca

Bob Iger o Disneyu: po pierwsze rozrywka

2023 - rok, w którym filmy Disneya zawiodły

Zwiastun filmu "Strażnicy Galaktyki Volume 3"

Szef Disneya diagnozując obecną sytuację Disneya nie owijał w bawełnę. Miał więc powiedzieć, że jego zdaniemIger miał też wspomnieć, że problem nasilił się po tym, jak przestał być CEO Disneya.Wygląda na to, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy Bob Iger zdecydowanie zradykalizował swoje poglądy. Przed rokiem wypowiadał się dużo bardziej dyplomatycznie:Najnowsze słowa Igera padły po tym, jak w kinach poniżej oczekiwań zadebiutowały dwa filmy Disneya:W amerykańskim box officeco prawda na razie, ale z wynikiemnie może być pewnym utrzymania tej pozycji do końca roku. Tuż za nim jest bowiem Universal, który już ma 1,83 mld dolarów.Najlepiej sprzedającym się filmem Disneya w tym roku jest widowisko komiksowez wynikiem 359 mln dolarów. Daje to dopiero czwarte miejsce na liście najbardziej kasowych premier roku.Po raz ostatni Disney nie miał filmu na podium (nie licząc pandmiecznego roku 2020, który to Disney poddał walkowerem) w 2011 roku.