Box Office: John Wick miliarderem!

Spośród czterech filmów najlepiej sprzedał się. Ma już na swoim koncie 425,3 mln dolarów i wciąż zarabia.. Tam premiera została wyznaczona na początek września.Drugą pozycję zajmuje. Jego wynik z kin to 326,7 mln dolarów.Dwie pierwsze części nie mogą pochwalić się aż tak wysokimi wpływami. Pierwszyzarobił na całym świecie 87,8 mln dolarów. Zaśzgarnął 174,5 mln dolarów.John urodził się w białoruskiej części ZSRR jako. Osierocony jako dziecko, był wychowywany przez dobrego przyjaciela jego ojca, który z czasem stał się też jego mentorem.Będąc nastolatkiem przebywał w Meksyku. Potem został zrekrutowany przez grupę przestępczą znaną jako. Pod bacznym okiem jej szefowej stał się mistrzem w sztuce zabijania. Po odejściu z gangu, został wrobiony w przestępstwo i osadzony w więzieniu. Po wyjściu trafił do przestępczego świata hotelui wkrótce stał się żywą legendą wśród płatnych zabójców. To wtedy zdobył przydomekKiedy spotkał miłość swojego życia, John Wick zgodził się wykonać "zadanie niemożliwe", co w razie sukcesu zagwarantowałoby mu wolność od zobowiązań wobec przestępczego świata. Misja miała zakończyć się jego śmiercią, lecz John zdołał wyeliminować wszystkich konkurentów, czyniąc z niego najważniejszego bossa Nowego Jorku.Szczęśliwe życie u boku Helen trwało zaledwie pięć lat. Miłość życia Johna Wicka zmarła w wyniku choroby pozostawiając po sobie psa, który stał się towarzyszem żałoby bohatera. I wtedy, syn Viggo, włamał się do jego domu nie zdając sobie sprawy, kim jest John Wick. W czasie akcji. Tak rozpoczęła się tetralogia "John Wick".