Box Office Świat: "Śnieżka" przetrwała na pierwszym miejscu

Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki



Disney podaje, że weekendowy wynikto. Film zdołał utrzymać się na pozycji lidera w takich krajach jak: Australia, Włochy, Wielka Brytania, Hiszpania, Meksyk i Brazylia. Jednak zagraniczne wpływy wciąż nie osiągnęły 100 milionów dolarów i wynoszą tylko 76,3 mln. Wraz z Ameryką zarobki filmu wynoszą zaś 143,1 mln dolarów.Na drugim miejscu wylądowała nowość z Indii, thriller akcji. To już kolejny w tym roku film z tamtego regionu, który bije rekordy popularności. Dane nie są jeszcze zweryfikowane, ale źródła indyjskie mówią o weekendzie na poziomie. Ponieważ film miał premierę w czwartek, to w sumie na koncie ma 19,5 mln dolarów. Dodatkowe 2,2 mln dolarów pochodzi z rynku amerykańskiego. Tym samymPodium kompletuje amerykańska nowość, thriller sensacyjny. Szacujemy, że w weekend film zarobił ok.. Od premiery w środę zdobył 15 milionów dolarów. Najlepszym rynkiem były Chiny, skąd pochodzi 3,3 mln dolarów. W Niemczech zarobił 1,4 mln dolarów, a w Australii i Meksyku po 1,1 mln dolarów.znów spadła, tym razem o dwie lokaty na miejsce czwarte. Mimo to wciąż ma solidne wyniki –. Oczywiście większość z tej kwoty (8,6 mln dolarów) pochodzi z samych Chin.Pierwszą piątkę kompletujez wynikiem. Film miał w miniony weekend premierę w Japonii, ale nie zdołał przyciągnąć do kin widowni. Na dzień dobry zarobił tam tylko 800 tysięcy dolarów, co wystarczyło do zajęcia dopiero trzeciego miejsca w lokalnym box offisie.