Box Office Świat: "Aquaman 2" i "Wonka" wygrali z chińskimi i rosyjskim filmami

Zwiastun filmu "Aquaman i Zaginione Królestwo"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



# Tytuł wpływy bez Ameryki

wpływy łączne

premiera

kraj

1

Kholop 2

$27,0

$27,0

1.01

Rosja

2

Bremenskiye muzykanty

$19,5

$19,5

1.01

Rosja

3

Przeklęta woda

$5,7

$17,7

3.01

USA

Na pierwsze miejsce powróciłwykorzystując słaby drugi weekend " Yi Shan Yi Shan Liang Xing Xing " (Shining for One Thing: The Movie). Widowisko DC zarobiło. Dzięki temu jego globalne wpływy przekroczyły właśnie 300 milionów dolarów, z czego 234,8 mln dolarów pochodzi z reszty świata.Bardzo bliski zwycięstwa był, druga z grudniowych premier Warnera. Musical doskonale wytrzymał próbę czasu i tym razem zgarnął. Tym samym jego zagraniczne wpływy osiągnęły poziom 300 milionów dolarów. Globalnie jest coraz bliżej poziomu 500 milionów dolarów (aktualnie 465,8 mln).Dopiero na trzecim miejscu znalazła się pierwsza z chińskich produkcji wprowadzonych w ostatnich dniach 2023 roku. I niespodziewanie jest nią komedia(Johnny Keep Walking). Film praktycznie nie traci widzów i zarobił. Łącznie daje to mu 77,5 mln dolarów.Wysoko w górę poszła disnejowska animacja. Film zarobił w miniony weekend. Awans był możliwy dzięki. Animacja od środy zarobiła tam 4,6 mln dolarów.Kolejna animacja -- znalazła się na miejscu piątym. Rozproszona dystrybucja sprawia, że nie ma mocnych weekendowych notowań, za to jej zarobki pozostają bardzo stabilne. Tym razem film zarobił. W sumie daje to 72,9 mln dolarów, a globalnie 150,7 mln.Na miejscu szóstym debiutuje, czyli kontynuacja komedii " Bogaty synalek " z 2019 roku. W rosyjski weekend świąteczny film zarobił. Premierę miał jednak już 1 stycznia i w sumie w ciągu siedmiu dni zgarnął znakomite 27 milionów dolarów. W lokalnej walucie daje to ponad. Jest to dopiero, który pokonał tę granicę.Numerem siedem naszego zestawienia jest kolejna z grudniowych nowości w Chinach,(The Goldfinger). Utrzymany w konwencji klasycznych kryminałów z Hongkongu obraz zarobił w czasie drugiego weekendu. Łącznie daje mu to 45,9 mln dolarów.Mimo rekordowej sprzedaży "Bogatego synalka 2", druga z rosyjskich premier tygodnia także odnotowała rewelacyjne wyniki. Weekendowe wpływy filmuszacowane są na. Od pierwszego stycznia film zgarnął już 19,5 mln dolarów.Miejsce dziewiąte zajmuje wciąż dobrze radząca sobie na świecie japońska animacja. Miniony weekend oznaczał powiększenie wpływów o kolejnePierwszą dziesiątkę kompletuje trzecia z grudniowych nowości w Chinach(I Did It My Way). Podobnie jak " Jin shouzhi " jest to kryminał i podobnie jak tam jedną z głównych ról gra Andy Lau . Ten film w weekend zarobił 5,6 mln dolarów. Co w sumie daje 31,4 mln dolarów.