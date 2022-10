Box Office Świat: "Black Adam" rozruszał kina przy marnej konkurencji

Zwiastun filmu "Black Adam"



Filmy 2022 roku z wpływami powyżej 500 mln dolarów na świecie



Tego należało się spodziewać. Po miesiącach przeciętnych wyników hollywoodzkich produkcji do kin trafiło komiksowe widowisko "Black Adam" i od razu widać gwałtowny skok wpływów. Jednak wynik filmu nieco blednie, kiedy spojrzy się na wpływy konkurencji. By znaleźć się w pierwszej piątce naszego zestawienia nie potrzeba było nawet 5 milionów dolarów. Black Adam " sprzedał się zgodnie z prognozami. W sam weekend jego wpływy wyniosły. W sumie od środowej premiery widowisko zgarnęło 73 miliony dolarów.Najlepszym rynkiem okazała się Wielka Brytania, skąd pochodzi 6,1 mln dolarów. Kolejne miejsca zajmują: Meksyk (5,3 mln dolarów), Brazylia (4,9 mln), Australia (4,7 mln), Francja (3,7 mln) oraz Indie (3,5 mln).Globalnie po pierwszych pięciu dniach wyświetlania " Black Adam " ma na swoim koncie 140 milionów dolarów, co już daje 20. miejsce wśród najbardziej kasowych hollywoodzkich premier tego roku.Nadal niezwykle mocno trzyma się na świecie horror " Uśmiechnij się ". W miniony weekend obraz zarobił kolejne, co pozwoliło zająć drugie miejsce. W sumie w 61 krajach świata film zgarnął 82 miliony dolarów. Globalnie daje to wpływy przekraczające 166 mln dolarów.Trzecią lokatę utrzymał najnowszy hit prosto z Chin, " Wan li gui tu " (Home Coming). Weekendowe wpływy wyniosły. Jeszcze przed weekendem udało się filmowi przekroczyć pułap 200 milionów (obecnie: 208,6 mln dolarów).Podobnie jak w Ameryce " Halloween. Finał " gwałtownie traci widzów. Przed tygodniem zadebiutował na drugim miejscu, a teraz jest już numerem cztery. W weekend film zarobił zaledwiei to głównie dzięki krajom Ameryki Łacińskiej, gdzie horror pobił finalny wynik " Halloween zabija ". Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 27,8 mln dolarów, a globalne 82 mln.Pierwszą piątkę kompletuje " Bilet do raju ". Komedia ma w większości krajów ustabilizowaną pozycję i powoli traci wpływy. To pozwoliło w weekend zarobił kolejne. Film jest już o krok od uzyskania poza granicami USA wpływów w wysokości 100 milionów dolarów (obecnie ma 96,6 mln).