Box Office Świat: "Bullet Train" liderem spokojnego weekendu

9,8 mln dolarów

Zwiastun filmu "Bullet Train"



8,9 mln dolarów

5,8 mln dolarów

5,6 mln dolarów

5,4 mln dolarów

5,2 mln dolarów

5,1 mln dolarów

Filmy 2022 roku z wpływami powyżej 500 mln dolarów na świecie



Brak hollywoodzkich premier odbija się na światowym box offisie. Aby zostać numerem jeden nie trzeba było nawet przekroczyć 10 mln dolarów. Tylko tam, gdzie pokazywane są popularne lokalne produkcje coś się działo. Spory ruch był też w sobotę w kinach w Wielkiej Brytanii i Irlandii, gdzie - podobnie jak w Stanach Zjednoczonych - radykalnie obniżono ceny biletów.W takich warunkach najlepiej czuła się komedia akcji z Bradem Pittem Bullet Train ", co oznacza awans aż o pięć lokat w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Film zarobił kolejne. Prawie jedna trzecia z tej kwoty pochodzi z Japonii, gdzie dopiero teraz miał on swoją premierę. Jak się okazało, pojawił się wciąż za wcześniej, by móc zająć tam pierwsze miejsce. Musiał się zadowolić pozycją wicelidera.Po tym weekendzie zagraniczne wpływy " Bullet Train " wynoszą 109,5 mln dolarów. Globalnie widowisko zbliża się do granicy 200 milionów dolarów (obecnie 195,4 mln).Numerem dwa jest animacja " Minionki: Wejście Gru ". Film cieszył się popularnością na Wyspach Brytyjskich, ale największe wpływy (2,7 mln dolarów) zanotował w Chinach. Ogólnie w weekend animacja zarobiła, dzięki czemu łącznie ma na swoim koncie już 531,1 mln dolarów. Globalnie daje to 890,2 mln dolarów.Mimo że był to piętnasty weekend w kinach, " Top Gun: Maverick " wciąż jest na podium. Miejsce trzecie zapewniły mu weekendowe wpływy w wysokości. To oznacza spadek zaledwie o 15% w porównaniu do poprzedniego weekendu.Na czwartym miejscu wylądował najnowszy japoński mega hit " Wan Pīsu Firumu Reddo " (One Piece Film Red). Tłumy wciąż są ogromne i u siebie film z łatwością pokonał lokalną konkurencję zajmują raz jeszcze pozycję lidera z weekendowymi wpływami w wysokości. Łącznie daje to już 95,7 mln dolarów.W poniedziałek " One Piece Film Red " powinien w lokalnej walucie przekroczyć granicę 13 miliardów jenów. Będzie 21. filmem w historii, któremu udała się ta sztuka.Numerem pięć jest najlepszy film weekendu w chińskich kinach, w których panuje cisza przed patriotyczną burzą w związku ze zbliżającą się rocznicą powołania Chińskiej Republiki Ludowej (jak również kolejne problemy z COVID-19). Niespodziewanie tamtejszą konkurencję pokonał art-house'owy dramat " W proch się obrócisz " z wynikiem. Dla filmu był to dziewiąty weekend w kinach i nigdy wcześniej nie był tak wysoko.Niewiele gorzej wypadła animacja fantasy " Xin shen bang: Yang Jian " (New Gods: Yang Jian) z wynikiemNasze zestawienie zamyka najbardziej kasowy chiński film ostatnich miesięcy, " Du xing yue qiu " (Moon Man). W weekend film zarobił, co łącznie daje mu 435,5 mln dolarów.