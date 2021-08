Box Office Świat: "Free Guy" nie oddał prowadzenia

37,2 mln dolarów

Na zagranicznych rynkach kinowych niewiele się zmieniło. Na podium są te same tytuły, co tydzień temu, choć w nieco innej kolejności.Numerem jeden pozostał " Free Guy ". Film świetnie poradził sobie w Chinach, gdzie z wynikiem 23,8 mln dolarów jest pierwszym od dawna hitem Disneya. Jednak nawet bez Chin " Free Guy " pozostałby numerem jeden w naszym zestawieniu. Widowisko traci bowiem bardzo powoli widzów. A w Wielkiej Brytanii, Australii, Meksyku, Brazylii, Belgii, Holandii, Polsce, Arabii Saudyjskiej, Szwecji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Bahrajnie, Kuwejcie, Omanie, Katarze, RPA, Turcji, Ukrainie, Singapurze, Kolumbii, Ekwadorze i w we wszystkich krajach Ameryki Środkowej utrzymał pozycje lidera.Weekendowe wpływy " Free Guy " wyniosły. Dzięki temu poza granicami USA przekroczył pułap 100 milionów dolarów (100,3 mln), a globalnie zbliża się do 200 milionów (obecnie 179,6 mln).Z miejsca trzeciego na drugie awansowała familijna produkcja " Psi Patrol Film ". Weekendowe wpływy szacujemy na ok.. W minionym tygodniu animacja zadebiutowała m.n. w Rosji (zajęła tam trzecie miejsce z wynikiem 770 tys. dolarów) i Hiszpanii (miejsce pierwsze z wynikiem 590 tys.), Film był też na szczycie lokalnych zestawień w Argentynie i Chile.Na trzecią lokatę spadł najnowszy chiński hit " Nou fo " (Raging Fire). W miniony weekend zarobił. Dzięki temu jego łączne wpływy powiększyły do 164,2 mln dolarów.Kolejne trzy tytuły mają podobne wyniki. O tym, które zajmą miejsca będzie można przesądzić po tym, jak spłyną oficjalne dane z wszystkich rynków.Na razie minimalnie na czele jest " The Suicide Squad. Legion samobójców ". Wpływy komiksowego widowiska Warner Bros. powiększyły się o. Dzięki temu filmowi w końcu udało się na zagranicznych rynkach przekroczyć granicę 100 milionów dolarów (obecnie 101,8 mln dolarów).Naszacujemy weekendowy wynik jedynej dużej premiery minionego tygodnia, horroru " Candyman ". Ponieważ w wielu krajach film pojawił się wcześniej, to w sumie zarobił 5,2 mln dolarów. Jedynym rynkiem z wynikiem wartym odnotowania była Wielka Brytania - 1,5 mln dolarów.Równieżzarobiła amerykańska animacja " Rodzinka rządzi ". Film jest obecnie pokazywany w 30 krajach świata i jego łączne wpływy wynoszą 43,5 mln dolarów. Po doliczeniu kwoty z Ameryki otrzymujemy wynik 100,3 mln dolarów.