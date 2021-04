Box Office Świat: "Godzilla vs. Kong" pozostają niepokonani

70 milionów dolarów

Na takie wyniki Hollywood czekało od dawna. Po fantastycznym otwarciu przed tygodniem " Godzilla vs. Kong " nie odpuszcza i pozostał liderem światowego zestawienia box office'u. Widowisko utrzymało miejsce pierwsze we wszystkich rynkach... z wyjątkiem Chin. Weekendowe wpływy szacujemy naDzięki temu " Godzilla vs. Kong " po dwunastu dniach z wpływami w wysokości 236,9 mln dolarów jest drugim najbardziej kasowym tytułem hollywoodzkim wprowadzonym do kin od początku 2020 roku. Lepiej poradził sobie tylko " Tenet " (305,2 mln dolarów). Globalnie na koncie ma 285,4 mln, co daje obecnie czwarte miejsce wśród hollywoodzkich premier 2020 i 2021 roku. Pierwszą trójkę stanowią: " Bad Boys for Life " - 426,5 mln dolarów, " Tenet " - 363,1 mln dolarów oraz " Sonic. Szybki jak błyskawica " - 319,7 mln dolarów.Oczywiście taka pozycja produkcji Legendary dystrybuowanej przez Warner Bros. nie byłaby możliwa bez Chin. I choć tam " Godzilla vs. Kong " spadł na drugie miejsce, to i tak osiągnął najlepszy weekendowy wynik na świecie - 42,8 mln dolarów. A to oznacza, że łącznie ma tam na koncie 135,7 mln dolarów. Innymi ważnymi rynkami dla widowiska są na razie: Meksyk (12,9 mln dolarów), Australia (10,9 mln), Tajwan (9,7 mln) oraz Rosja (9,6 mln).Numerem dwa w naszym zestawieniu jest lider chińskiego box office'u dramat obyczajowy "我的姐姐" (Sister). Obraz w ciągu pierwszych trzech dni wyświetlania zarobił znakomitePodium kompletuje kolejna nowość z Chin - animacja "西游记之再世妖王" (The Monkey King). Pierwsze trzy dni przyniosły zarobki w wysokościKolejne dwa miejsca również należą do chińskich premier. Na czwartym wylądował komediodramat rodzinny "第十一回" (The Eleventh Chapter). Obraz miał swoją premierę na festiwalu w Pekinie w 2019 roku, ale do dystrybucji trafił dopiero teraz. Po trzech dniach na koncie maPiąta pozycja przypadła zapewne komedii romantycznej "明天会好的" (Tomorrow Will Be Fine), która na dzień dobry zarobiłaPozostajemy na Dalekim Wschodzie, ale zmieniamy kraj. Szósta lokata należy do największego japońskiego hitu tego roku - " Shin Evangelion Gekijō-ban :|| " (Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time). Obraz zarobił od piątku do niedzieli. Łączne wpływy wynoszą zaś 63 mln dolarów.Prawdopodobnie na siódmym miejscu wylądowała disnejowska animacja " Raya i ostatni smok ". Piszemy "prawdopodobnie", ponieważ na razie studio nie podało wyników weekendowych. Przed tygodniem obraz zarobił 3,7 mln dolarów.Dziewiąte miejsce przypadło " Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen " (Demon Slayer The Movie: Mugen Train), które niespodziewanie zanotowało spory wzrost wpływów w związku ze świetną postawą anime w rodzimej Japonii. Konto produkcji powiększyło się o kolejne, z czego 2,3 mln pochodzi właśnie z Kraju Kwitnącej Wiśni. Globalne wpływy animacji szacowane są na obłędną kwotę 430 milionów dolarów.Pierwszą dziesiątkę zamyka kino akcji - " Nikt ". Jego wpływy szacujemy na. Portal Deadline podaje 2,9 mln, ale kwota ta uwzględnia czterodniowe otwarcia z Australii (prawie milion dolarów), Tajwanu i Hongkongu. W tym tygodniu film zadebiutuje w Korei Południowej.