Christopher Nolan pracuje aktualnie nad "Odyseją". Ostatnio przyznał, że nie jest to jego pierwsze podejście do przeniesienia na ekran eposu Homera. W jednym z wywiadów powiedział, że przed laty był zaangażowany w inną superprodukcję powstającą na podstawie dzieła greckiego epika.
Christopher Nolan o "Troi"
W rozmowie z magazynem "Empire" Nolan
potwierdził, że Warner Bros. wytypowało go na reżysera "Troi
" – filmu z 2004 roku, za sterami którego ostatecznie stanął Wolfgang Petersen
. Pierwotnie to ja miałam wyreżyserować "Troję" dla Warner Bros. Wolfgang Petersen rozwijał ten projekt, więc kiedy studio zdecydowało zrezygnować z jego filmu superbohaterskiego ("Batman vs Superman"), chciał go z powrotem
– powiedział. Koniec końców był to świat, który bardzo chciałem zgłębić, więc przez bardzo długi czas miałem to z tyłu głowy. Myślałem o konkretnych obrazach. Jak chciałbym pokazać konia trojańskiego, tego typu rzeczy.
Getty Images © J. Vespa
2004 rok. Wolfgang Petersen z gwiazdami "Troi" na festiwalu w CannesNolan
powiedział też, że po tym, jak odebrano mu "Troję
", jako nagrodę pocieszenia dostał "Batmana – Początek
" – film, który zapoczątkował trylogię Mrocznego Rycerza, przez wielu uważaną za najlepszą adaptację komiksów o Człowieku Nietoperzu
.
"Oppenheimer" w podcaście Mam parę uwag
Aktualnie filmografię Nolana
zamyka "Oppenheimer
" – biografia ojca bomby atomowej, która w 2024 roku została nagrodzona siedmioma Oscarami, m.in. dla najlepszego filmu i reżysera oraz dla aktorów pierwszo- i drugoplanowych (Cillian Murphy
i Robert Downey jr
). Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym o filmie rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki:
Zobacz zwiastun "Troi"
W obsadzie "Troi
" znaleźli się m.in. Brad Pitt
, Eric Bana
, Orlando Bloom
, Diane Kruger
, Brian Cox
, Sean Bean
i Peter O'Toole
. Film był nominowany do Oscara w kategorii najlepsze kostiumy. Przypominamy zwiastun: