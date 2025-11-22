Newsy Filmy Dlaczego Christopher Nolan nie wyreżyserował "Troi"? "Batman – Początek" nagrodą pocieszenia?
Filmy

Dlaczego Christopher Nolan nie wyreżyserował "Troi"? "Batman – Początek" nagrodą pocieszenia?

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Dlaczego+Christopher+Nolan+nie+wyre%C5%BCyserowa%C5%82+%22Troi%22+%22Batman%C2%A0%E2%80%93+Pocz%C4%85tek%22+nagrod%C4%85+pocieszenia-164037
Dlaczego Christopher Nolan nie wyreżyserował &quot;Troi&quot;? &quot;Batman – Początek&quot; nagrodą pocieszenia?
źródło: Getty Images
autor: Variety
Christopher Nolan pracuje aktualnie nad "Odyseją". Ostatnio przyznał, że nie jest to jego pierwsze podejście do przeniesienia na ekran eposu Homera. W jednym z wywiadów powiedział, że przed laty był zaangażowany w inną superprodukcję powstającą na podstawie dzieła greckiego epika.

Christopher Nolan o "Troi"


W rozmowie z magazynem "Empire" Nolan potwierdził, że Warner Bros. wytypowało go na reżysera "Troi" – filmu z 2004 roku, za sterami którego ostatecznie stanął Wolfgang Petersen.

Pierwotnie to ja miałam wyreżyserować "Troję" dla Warner Bros. Wolfgang Petersen rozwijał ten projekt, więc kiedy studio zdecydowało zrezygnować z jego filmu superbohaterskiego ("Batman vs Superman"), chciał go z powrotem – powiedział. Koniec końców był to świat, który bardzo chciałem zgłębić, więc przez bardzo długi czas miałem to z tyłu głowy. Myślałem o konkretnych obrazach. Jak chciałbym pokazać konia trojańskiego, tego typu rzeczy.

GettyImages-105285709.jpg Getty Images © J. Vespa
2004 rok. Wolfgang Petersen z gwiazdami "Troi" na festiwalu w Cannes
Nolan powiedział też, że po tym, jak odebrano mu "Troję", jako nagrodę pocieszenia dostał "Batmana – Początek" – film, który zapoczątkował trylogię Mrocznego Rycerza, przez wielu uważaną za najlepszą adaptację komiksów o Człowieku Nietoperzu

"Oppenheimer" w podcaście Mam parę uwag


Aktualnie filmografię Nolana zamyka "Oppenheimer" – biografia ojca bomby atomowej, która w 2024 roku została nagrodzona siedmioma Oscarami, m.in. dla najlepszego filmu i reżysera oraz dla aktorów pierwszo- i drugoplanowych (Cillian Murphy i Robert Downey jr). Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym o filmie rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki:


 

Zobacz zwiastun "Troi"


W obsadzie "Troi" znaleźli się m.in. Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger, Brian Cox, Sean Bean i Peter O'Toole. Film był nominowany do Oscara w kategorii najlepsze kostiumy. Przypominamy zwiastun:


Powiązane artykuły Homer

Zobacz wszystkie artykuły

Troja  (2004)

 Troja

Helena Trojańska  (2003)

 Helena Trojańska

Troja: Upadek miasta  (2018)

 Troja: Upadek miasta

Helena Trojańska  (1956)

 Helena Trojańska

Najnowsze Newsy

Filmy

Co kombinują Kendrick Lamar i twórcy "Miasteczka South Park"?

Filmy

"Mumia 4" to wymarzony film Brendana Frasera?

5 komentarzy
VOD Seriale

"Akolita" był wspaniały? Showrunnerka broni serialu

42 komentarze
Rankingi

RANKING: polscy reżyserzy, którzy pracowali w Hollywood

21 komentarzy
Filmy Multimedia

"Ministranci": Byliśmy na premierze zwycięzcy festiwalu w Gdyni!

4 komentarze
Filmy

Komu wieje wiatr? Retrospektywa filmów Terrence'a Malicka

Gry

Remake "Assassin's Creed IV: Black Flag" już wkrótce?

4 komentarze