Newsy Seriale Leslye Headland broni "Akolity": "Kocham mój serial, był wspaniały"
VOD / Seriale

Leslye Headland broni "Akolity": "Kocham mój serial, był wspaniały"

Leslye Headland broni &quot;Akolity&quot;: &quot;Kocham mój serial, był wspaniały&quot;
źródło: materialy promocyjne
Serial "Akolita" był jednym z największych rozczarowań dla fanów Gwiezdnych wojen. Disney zdecydował się go anulować i zrezygnował z planowanego drugiego sezonu (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Teraz do sprawy odniosła się showrunnerka Leslye Headland.

GettyImages-2153731346.jpg Getty Images © Gilbert Flores
Leslye Headland na uroczystej premierze "Akolity"

Leslye Hedland broni "Akolity"


Headland zgadza się z Amandlą Stenberg, jedną z gwiazd "Akolity", która swego czasu decyzję o skasowaniu serialu powiązała z "szaleństwem hiperkonserwatywnej bigoterii, jadowitymi uprzedzeniami i nienawiścią". W rozmowie z portalem The HoloFiles, na który powołuje się blog World of Reel, tak wypowiedziała się na temat fanów Gwiezdnych wojen:

Niektórych z nich szanuję, ale są i tacy, których uważam za oszustów, po prostu oportunistów. Oczywiście są też wśród nich faszyści i rasiści.

Showrunnerka uważa też, że stanęła przed wyjątkowo trudnym zadaniem:

To była nowa linia czasowa. Zupełnie nowe postacie. Nie mogliśmy wykorzystać szturmowców, brakowało odniesień do polityki i wojny, które Tony Gilroy genialnie wykorzystał w "Andorze". Ale cała ta ikonografia i wszystkie odniesienia wizualne są wzięte z oryginalnej trylogii, a my odnosiliśmy się do książek o erze Wielkiej Republiki i innych inicjatyw wydawniczych, a w drugiej kolejności do prequeli, zwłaszcza w kwestii mieczy świetlnych.

Mimo to ogromnej krytyki, jaka na nią spadła, wciąż deklaruje, że jest ogromną fanką Gwiezdnych wojen:

Mam totalną obsesję na punkcie Gwiezdnych wojen. Nadal jestem fanką, kocham mój serial i wiem, że był wspaniały.

"Akolita" w programie Serial KIllers


Przypominamy odcinek programu Serial Killers, w którym Jakub Popielecki i Maciej Satora omawiają finał "Akolity": 


