Którą "Mumię" najbardziej lubi Brendan Fraser? Tę, która dopiero powstanie

Universal potwierdził niedawno, że pracuje nad czwartą częścią "Mumii" (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Z takiego obrotu spraw cieszy się Brendan Fraser, który ma powrócić do roli Ricka O'Connella.
Brendan Fraser o "Mumii 4"
W rozmowie z agencją Associated Press Fraser
opowiedział o pracy nad "Grobowcem Cesarza Smoka
", czyli trzecią częścią "Mumii
". Stwierdził, że czwarta część, którą niedawno potwierdził Universal, jest tym filmem, o którego zrobieniu zawsze marzył: NBC miało prawa do transmisji igrzysk olimpijskich w tamtym roku. Więc połączyli dwie rzeczy i pojechaliśmy do Chin. Praca w Szanghaju to niesamowite doświadczenie. Jestem dumny z trzeciej części, bo myślę, że to dobry samodzielny film. Podjęliśmy się realizacji go z inną ekipą i daliśmy z siebie wszystko. Ale film, który chciałem nakręcić, dopiero nadejdzie. Czekałem na ten sygnał 20 lat. Czasem był głośny, czasem ledwo słyszalny. A teraz? Czas dać fanom to, czego chcieli.
Getty Images © NBC
Nad nową odsłoną serii pracują Matt Bettinelli-Olpin
i Tyler Gillett
. W CV duetu znajdziemy takie tytuły jak "Zabawa w pochowanego
", "Abigail
" czy "Krzyk
" i "Krzyk VI
". Wiadomo, że w nowej "Mumii" do swojej roli powróci nie tylko Fraser
, ale też Rachel Weisz
, której zabrakło w "Grobowcu Cesarza Smoka
".
Zobacz zwiastun "Mumii"
"Mumia
" trafiła na ekrany w 1999 roku. Do tej pory film (którego zwiastun znajdziecie poniżej) doczekał się dwóch sequeli: "Mumia powraca
" i "Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka
".