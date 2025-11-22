Newsy Filmy Którą "Mumię" najbardziej lubi Brendan Fraser? Tę, która dopiero powstanie
Universal potwierdził niedawno, że pracuje nad czwartą częścią "Mumii" (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Z takiego obrotu spraw cieszy się Brendan Fraser, który ma powrócić do roli Ricka O'Connella.

Brendan Fraser o "Mumii 4"


W rozmowie z agencją Associated Press Fraser opowiedział o pracy nad "Grobowcem Cesarza Smoka", czyli trzecią częścią "Mumii". Stwierdził, że czwarta część, którą niedawno potwierdził Universal, jest tym filmem, o którego zrobieniu zawsze marzył:

NBC miało prawa do transmisji igrzysk olimpijskich w tamtym roku. Więc połączyli dwie rzeczy i pojechaliśmy do Chin. Praca w Szanghaju to niesamowite doświadczenie. Jestem dumny z trzeciej części, bo myślę, że to dobry samodzielny film. Podjęliśmy się realizacji go z inną ekipą i daliśmy z siebie wszystko. Ale film, który chciałem nakręcić, dopiero nadejdzie. Czekałem na ten sygnał 20 lat. Czasem był głośny, czasem ledwo słyszalny. A teraz? Czas dać fanom to, czego chcieli.

GettyImages-2247241452.jpg Getty Images © NBC

Nad nową odsłoną serii pracują Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett. W CV duetu znajdziemy takie tytuły jak "Zabawa w pochowanego", "Abigail" czy "Krzyk" i "Krzyk VI". Wiadomo, że w nowej "Mumii" do swojej roli powróci nie tylko Fraser, ale też Rachel Weisz, której zabrakło w "Grobowcu Cesarza Smoka".

"Wieloryb" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Wielorybie". Rola w filmie Darrena Aronofsky'ego przyniosła Fraserowi Oscara. 



Zobacz zwiastun "Mumii"


"Mumia" trafiła na ekrany w 1999 roku. Do tej pory film (którego zwiastun znajdziecie poniżej) doczekał się dwóch sequeli: "Mumia powraca" i "Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka". 


