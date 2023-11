Box Office Świat: "Igrzyska śmierci", "Napoleon" i chiński kryminał na podium

Zwiastun filmu "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży"

Najbardziej kasowe premiery 2023 roku bez Ameryki



Rzutem na taśmę w naszym zestawieniu numerem jeden zostały. Według Lionsgate'u film zarobił poza granicami USA. A to oznacza, że dziś zagraniczne wpływy osiągnął 100 milionów dolarów. Również dziś globalne wpływy przekroczą 200 milionów dolarów.W sobotę do chińskich kin trafił(Across the Furious Sea). Historia śledztwa w sprawie śmierci małej dziewczynki, które odkrywa szokujące fakty z życia rodziny ofiary jak i podejrzanych, w ciągu pierwszych dwóch dni zarobiła ażNa trzecim miejscu znalazł się. Podobnie jak w Ameryce historyczne widowisko Ridleya Scotta sprzedaje się dużo lepiej od prognoz. W weekend film zarobił. Z tego aż 33 miliony pochodzi z Europy. Najlepsze otwarcia widowisko zanotowało w: Wielkiej Brytanii (6,6 mln dolarów), Francji (5,6 mln), Niemczech (3,4 mln), Hiszpanii (3,3 mln) i Włoszech (3,1 mln). Większość rynków azjatyckich czeka na premierę filmu.Numerem cztery jest pierwszy od dłuższego czasu hit w Korei Południowej -(12.12: The Day). Film opowiada o prawdziwych wydarzeniach z 1979 roku, kiedy to wojsko próbowało dokonać przewrotu. Obraz zarobił w weekend. Wszedł jednak do kin w środę, więc w sumie zgarnął 14,1 mln dolarów.Dopiero piąte miejsce w naszym zestawieniu zajmuje disnejowski film. Weekendowe wpływy animacji szacujemy na. Obraz wszedł jednak do wielu krajów (w tym w Polsce) już w. Jest to wynik dużo poniżej oczekiwań.. Lepiej "Życzenie" sprzedało się w: Chinach (3,7 mln dolarów), Wielkiej Brytanii (3,0 mln), Meksyku (2,1 mln) i Hiszpanii (1,5 mln).Szóstą lokatę zajęło widowisko Marvela. Weekendowe wpływy wyniosły, co łącznie daje zaledwie 110,2 mln dolarów. Globalnie daje to 187,1 mln dolarów.Nasze zestawienie zamykają dwie produkcje z Chin:(Beyond the Clouds) zarobiło, a(Seven Killings) -