Box Office Świat: "Mission: Impossible" z mocnym otwarciem. Tom Cruise przegrał w Chinach

Najbardziej kasowe premiery 2023 roku bez Ameryki



Mimo wszystkow weekend zdołało zarobić. Od ubiegłego weekendu, kiedy to zaczęły się pokazy przedpremierowe, film zebrał poza granicami USA 155 milionów dolarów. Globalnie daje to więc 235 milionów dolarów.wystartowało w 70 krajach świata i w 35 z nich ustanowiło rekord otwarcia serii. Najlepszy wynik film osiągnął w Chinach - 27,3 mln dolarów. Obraz doskonale spisał się w Korei Południowej, gdzie na koniec tygodnia miał 14,3 mln dolarów (najlepsze otwarcie hollywoodzkiej produkcji w tym roku). Kolejne miejsca zajęły: Indie (9 mln dolarów), Australia (8,3 mln) i Francja (7,7 mln).Numerem dwa naszego zestawienia został najlepiej sprzedający się obecnie film w Chinach(Never Say Never). W porównaniu do otwarcia stracił tylko 15% i zarobił znakomite. Dzięki temu łączne wpływy wzrosły do 222,8 mln dolarów.To jednak nic w porównaniu z. Animacja zanotowała wzrost wpływów o 54% i w ten weekend zarobiła. To pozwoliło łącznie przekroczyć granicę 100 milionów dolarów (aktualnie 101 mln).Tymczasemnie będzie tak wielką klapą, na jaką wskazywało otwarcie. Animacja radzi sobie w kinach fantastycznie. W wielu miejscach sprzedaż z tygodnia na tydzień rośnie (w tym w Niemczech i Argentynie). A w Korei Południowej jest to już dziewiąta najbardziej kasowa animacja w historii. W miniony weekend film zarobił kolejne świetne. Dzięki temu globalnie przekroczona została granica 300 milionów dolarów (311,7 mln). Jest to pierwsza animacja Pixara od, której udała się ta sztuka.Miejsce piąte należy do horroru. Jego weekendowe wpływy szacujemy na. W minionym tygodniu film trafił do kin w Indonezji, gdzie zarobił 3,8 mln dolarów i Wietnamie (770 tys. dolarów). Tymczasem na Filipinach jest już najbardziej kasowym horrorem w historii. Łącznie poza granicami USA zarobił 64,5 mln dolarów, a globalnie 122,6 mln. Jest to aktualnie trzecia najbardziej kasowa część cyklu.Na szóstej lokacie znalazła się nowość z Chin - animacja(Oh My School!). Film zarobił na otwarcieDopiero siódmą pozycję zajmuje. W miniony weekend widowisko zdołało zarobić zaledwie. Mimo to globalnie pobita właśnie została granica 300 milionów dolarów (obecnie: 302,4 mln).Największy kasowy przebój Chin ostatnich miesięcy -(Lost in the Stars) - tym razem notowany jest na miejscy ósmym. Film zarobił kolejne. Dziś zostanie piątą premierą tego roku (a trzecią chińską), która z zagranicznych rynków wyciągnęła co najmniej pół miliarda dolarów.Miejsce dziewiąte zajmuje film wyjątkowy. Do kin trafił bez jakiejkolwiek promocji. Nie było zwiastunów ani spotów. Był tylko jeden plakat. Wystarczyło jednak nazwisko reżysera - Hayao Miyazaki . W efekcie na otwarcie w Japonii(How Do You Live?) zarobiło doskonałe. Animacja będzie miała bardzo "długie nogi", bo w opiniach widzów przeważają zachwyty.Pierwszą dziesiątkę kompletuje. Animacja Sony zarobiła na świecie kolejne