Box Office Świat: "Ne Zha 2" dokonało niemożliwego!

Zwiastun filmu "Ne Zha 2"

Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki



pozostało numerem jeden w naszym zestawieniu, ale przewaga animacji nad konkurencją mocno stopniała. Tym razem w weekend film zarobił co najmniejGlobalnie ma już na swoim koncie 2 055 mld dolarów, co oznacza, że. Jednak piąty na liście filmma 2 056 mld dolarów na koncie, więc pewnie jeszcze dziśwyprzedzi i ten film.Z miejsca czwartego na drugie awansował. Było to możliwe dzięki premierze w 65 krajach. Niestety nigdzie film nie był hitem. Szacujemy, że w sam weekend zarobił zaledwie. Łącznie więc zagraniczne wpływy wynoszą 34,2 mln dolarów, a globalne 53,3 mln.Najlepsze otwarciezanotował we Francji, skąd pochodzi 2,9 mln dolarów. Nieźle sprzedał się też w Wielkiej Brytanii (2,7 mln dolarów), Niemczech i Meksyku (po 1,3 mln). Rynkiem numer jeden jest oczywiście Korea Południowa, gdzie po 10 dniach wpływy filmu wynoszą 14,3 mln dolarów.Podium kompletuje. Widowisko Marvela było w stanie zarobić jeszcze. Mimo to wciąż nie udało się poza granicami USA dobić do granicy 200 milionów dolarów (aktualnie 194 mln). A wraz z Ameryką na koncie filmu jest tylko 370 milionów dolarów.Numerem cztery w naszym zestawieniu jest. Bez dużych premier wpływy spadły o połowę i wyniosły. Łącznie obraz zarobił 111 milionów dolarów. Wciąż pozostaje najsłabiej sprzedającą się częścią cyklu. Do wyniku "Bridget Jones 3" bez Ameryki (gdzie najnowsza część nie będzie pokazywana w kinach) brakuje aż 52 mln dolarów.Pierwszą piątkę zamyka nowość z Japonii –(Doraemon the Movie: Nobita's Art World Tales). To 44. część mającego już prawie pół wieku cyklu anime. W ciągu pierwszych trzech dni wyświetlania film zgarnął. W lokalnym zestawieniu był numerem jeden.