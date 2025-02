Box Office Świat: "Ne Zha 2" rozsadza system. Kiedy padną 2 miliardy?

Zwiastun filmu "Ne Zha 2"

Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki



W miniony weekend wpływywyniosły około. Niemal całość tej kwoty pochodzi z Chin. Animacja oficjalnie zadebiutowała teraz w Hongkongu, gdzie zgarnęła 800 tysięcy dolarów.W rezultacie globalnie na konciejest już prawie 1,9 mld dolarów. Film potrzebuje już niespełna 30 milionów, by wyprzedzić " Spider-Mana: Bez drogi do domu ", by stać sięChińskie źródła prognozują, że tylko w Chinach ostatecznie animacjazgarnie 2,08 mld dolarów. Przypomnijmy, że przed premierą tego filmu nikt nigdy podczas pierwszego pobytu w kinach nie był w stanie przekroczyć miliarda dolarów wpływów z jednego rynku. Najbliżej tego było " Przebudzenie Mocy ".Na odległej drugiej lokacie znalazła się ubiegłotygodniowa nowość Marvela . Film poza granicami USA radzi sobie lepiej niż w Ameryce notując zdecydowanie niższe spadki. Mimo to w czasie drugiego weekendu widowisko było w stanie zarobić zaledwieW efekcie zagraniczne wpływy nowegowynoszą na razie 148,2 mln dolarów, a globalnie wciąż nie udało się przekroczyć granicy 300 milionów. Jak na produkcję, której szacowany koszt wyniósł 350-380 mln dolarów, nie są to wyniki powalające na kolana.Dużo tańszamimo braku kinowej premiery w USA, radzi sobie bardzo dobrze. W drugi weekend film zarobił ok.. A to oznacza, że łączne wpływy przekroczyły 72 miliony dolarów.Ponad połowa tej kwoty pochodzi z Wielkiej Brytanii (34,5 mln dolarów), gdzie film jest popkulturowym fenomenem.. Oprócz Wielkiej Brytanii wyprzedza nas tylko Australia (6 mln dolarów).Tymczasem indyjskie widowiskonie zwalnia tempa. Wyniki drugiego weekendu –– są niemal identyczne do tych z weekendu otwarcia. W efekcie jest to najlepsza indyjska premiera tego roku, która wraz z Ameryką zgarnęła w kinach ponad 54 mln dolarów.Numerem pięć jest druga najbardziej kasowa premiera tego roku, czyli(Detective Chinatown 1900). W miniony weekend film zarobił jeszczeMusi zgarnąć jeszcze 36 milionów, jeśli marzenie o przekroczeniu granicy pół miliarda ma się stać rzeczywistością.Wynik lepszy niż przed tygodniem zaliczył z kolei. Jego wpływy szacowane są na. Od listopada film zarobił więc na świecie już 123 mln dolarów. Wraz z Ameryką daje to 150 milionów dolarów. Wynik może wydawać się duży, ale każda z poprzednich części zgarnęła grubo ponad 200 milionów dolarów.Naszą listę zamyka nowość – horror. Film zadebiutował w 41 krajach świata. Szacujemy, że w weekend zarobił ok.. Ponieważ premierę miał w środę, to na koniec tygodnia na jego koncie było 6,7 mln dolarów. Wraz z Ameryką daje to 20,9 mln dolarów.