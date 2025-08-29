Newsy Seriale "Specjalista" z lat 90. zostanie współczesnym serialem?
Seriale

"Specjalista" z lat 90. zostanie współczesnym serialem?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Specjalista%22+z+Sylvestrem+Stallonem+zostanie+wsp%C3%B3%C5%82czesnym+serialem-162675
&quot;Specjalista&quot; z lat 90. zostanie współczesnym serialem?
źródło: materialy promocyjne
Pamiętacie jeszcze "Specjalistę" – zamkniętą w filmie akcji esencję lat 90. z Sylvestrem Stallonem i Sharon Stone? Wszystko wskazuje na to, że tę pasjonującą historię będziecie mogli raz jeszcze przeżyć na domowym małym ekranie. Jak ekskluzywnie zdradza portal Deadline, "Specjalista" może niebawem zamienić się w serial.

"Specjalista" jako serial – co wiemy?



Nadchodzący serial będzie nie tyle remakiem filmu z 1994 roku, co raczej adaptacją tego samego materiału źródłowego. Zdaniem dziennikarzy, wytwórnia AR Content – odpowiedzialna chociażby za prezentowany właśnie na festiwalu w Wenecji film "Orphan" – nabyła prawa do realizacji nie tylko "Specjalisty", ale całej serii wydawniczej Johna Shirley’a pod tym samym tytułem. Saga składa się z 11 tomów, a AR Content nabyło zbiorcze prawa do ekranizacji ich wszystkich.

474486_5.13.jpeg


Jak dalej donosi Deadline, trwają właśnie rozmowy z potencjalnymi showrunnerami serii. Właściciel studia AR Content Alexander Rodnyansky podkreśla, że w realizacji serialowego projektu najbardziej zależy mu na przeniesieniu materiału do współczesności, zamieniając militarną rzeczywistość lat 90. na nowoczesną wojnę z użyciem nowych technologii. 

Na własnej skórze doświadczyłem, jak nowoczesna wojna zmienia nasz świat, i czuję głęboką odpowiedzialność, by badać jej konsekwencje i znaczenie poprzez opowieści. "Specjalista" to okazja, by ukazać i przeanalizować świat kształtowany przez wojny zdalne, w których technologia zmieniła zasady walki, lecz emocjonalne i psychologiczne koszty pozostają takie same, głęboko ludzkie. Jednocześnie tworzymy ten serial w modelu międzynarodowej koprodukcji niezależnej, który pozwala nam zachować prawa własności, a przy tym dotrzeć z historią do globalnej widowni – mówi ukraiński twórca i założyciel studia AR Content. 

W tej chwili dziennikarze nie informują o żadnych nazwiskach łączonych z obsadą projektu, ani potencjalnych platformach streamingowych, na których ten w przyszłości mógłby zadebiutować. W ostatnim czasie Alexander Rodnyansky odpowiadał za produkcję filmów "Dreams" oraz kazachskiego "Wilka stepowego". Co ciekawe, w przeszłości ukraiński producent pracował także przy większych Hollywoodzkich produkcjach takich jak "Sin City: Damulka warta grzechu", "Maczeta zabija" czy "Atlas chmur".

"Atlas chmur" – zobacz zwiastun filmu



Powiązane artykuły Alexander Rodnyansky

Specjalista  (1994)

 Specjalista

Najnowsze Newsy

Filmy

Twórca "Tożsamości Bourne'a" odkryje tożsamość twórcy Bitcoina?

VOD Seriale

Co zrobić, jeśli nie podoba się wam 2. sezon "The Last of Us"?

6 komentarzy
Filmy

"Czwartkowy Klub Zbrodni" – recenzja. "Na noże" dla emerytów?

Filmy

TYLKO U NAS: legenda polskiego kina w obsadzie filmowej "Lalki"!

11 komentarzy
Seriale

"Minuta ciszy" – zwiastun drugiego sezonu

Filmy

Legendarny reżyser mógł stanąć za sterami "Terminatora 3"

19 komentarzy

WENECJA 2025: "Bugonia" i "Orphan", Lánthimos i Nemes. Recenzujemy

2 komentarze