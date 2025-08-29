"Specjalista" z lat 90. zostanie współczesnym serialem?

Pamiętacie jeszcze "Specjalistę" – zamkniętą w filmie akcji esencję lat 90. z Sylvestrem Stallonem i Sharon Stone? Wszystko wskazuje na to, że tę pasjonującą historię będziecie mogli raz jeszcze przeżyć na domowym małym ekranie. Jak ekskluzywnie zdradza portal Deadline, "Specjalista" może niebawem zamienić się w serial.
"Specjalista" jako serial – co wiemy?
Nadchodzący serial będzie nie tyle remakiem filmu z 1994 roku, co raczej adaptacją tego samego materiału źródłowego. Zdaniem dziennikarzy, wytwórnia AR Content – odpowiedzialna chociażby za prezentowany właśnie na festiwalu w Wenecji
film "Orphan
" – nabyła prawa do realizacji nie tylko "Specjalisty
", ale całej serii wydawniczej Johna Shirley’a
pod tym samym tytułem. Saga składa się z 11 tomów, a AR Content nabyło zbiorcze prawa do ekranizacji ich wszystkich.
Jak dalej donosi Deadline, trwają właśnie rozmowy z potencjalnymi showrunnerami serii. Właściciel studia AR Content Alexander Rodnyansky
podkreśla, że w realizacji serialowego projektu najbardziej zależy mu na przeniesieniu materiału do współczesności, zamieniając militarną rzeczywistość lat 90. na nowoczesną wojnę z użyciem nowych technologii. Na własnej skórze doświadczyłem, jak nowoczesna wojna zmienia nasz świat, i czuję głęboką odpowiedzialność, by badać jej konsekwencje i znaczenie poprzez opowieści. "Specjalista" to okazja, by ukazać i przeanalizować świat kształtowany przez wojny zdalne, w których technologia zmieniła zasady walki, lecz emocjonalne i psychologiczne koszty pozostają takie same, głęboko ludzkie. Jednocześnie tworzymy ten serial w modelu międzynarodowej koprodukcji niezależnej, który pozwala nam zachować prawa własności, a przy tym dotrzeć z historią do globalnej widowni
– mówi ukraiński twórca i założyciel studia AR Content.
W tej chwili dziennikarze nie informują o żadnych nazwiskach łączonych z obsadą projektu, ani potencjalnych platformach streamingowych, na których ten w przyszłości mógłby zadebiutować. W ostatnim czasie Alexander Rodnyansky
odpowiadał za produkcję filmów "Dreams
" oraz kazachskiego "Wilka stepowego
". Co ciekawe, w przeszłości ukraiński producent pracował także przy większych Hollywoodzkich produkcjach takich jak "Sin City: Damulka warta grzechu
", "Maczeta zabija
" czy "Atlas chmur
".
